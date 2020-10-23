На ЦКАД-4 открыли движение по первым трем путепроводам

На четвертом пусковом комплексе Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД-4) запущено движение по первым трем путепроводам, сообщили в госкомпании "Автодор".

Два путепровода соединяют дорогу А-107 "Московское малое кольцо" с деревней Слободка и поселком Образцово, а третий обеспечивает связывает населенные пункты Субботино и Сепурино, пояснили в госкомпании.

Всего в рамках ЦКАД-4 будет построено 71 искусственное сооружение общей длиной 10,2 километра.

Четвертый пусковой комплекс соединит дороги М-4 "Дон" и М-7 "Волга".

ЦКАД пересекает 25 дорог местного и регионального значения. Путепроводы строятся над трассой или под ней, чтобы не разрывать связь между населенными пунктами, отметили в госкомпании.