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23.10.2020 15:35
Рубрика: Дороги

На ЦКАД-4 открыли движение по первым трем путепроводам

Текст: Евгений Гайва
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

На четвертом пусковом комплексе Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД-4) запущено движение по первым трем путепроводам, сообщили в госкомпании "Автодор".

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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Два путепровода соединяют дорогу А-107 "Московское малое кольцо" с деревней Слободка и поселком Образцово, а третий обеспечивает связывает населенные пункты Субботино и Сепурино, пояснили в госкомпании.

Всего в рамках ЦКАД-4 будет построено 71 искусственное сооружение общей длиной 10,2 километра.

Четвертый пусковой комплекс соединит дороги М-4 "Дон" и М-7 "Волга".

ЦКАД пересекает 25 дорог местного и регионального значения. Путепроводы строятся над трассой или под ней, чтобы не разрывать связь между населенными пунктами, отметили в госкомпании.

#дороги