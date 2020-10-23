Органные концерты в "Зарядье" украсит интерактивный занавес

Новый занавес "дебютировал" на органном концерте главного хранителя органа зала "Зарядья" Лады Лабзиной. Это интерактивная копия легендарного занавеса Александра Головина, созданного в 1917 году к спектаклю "Маскарад" Всеволода Мейерхольда.

Идея использовать на сцене "Зарядья" эскизы к мейерхольдовскому "Маскараду" принадлежит художнику Павлу Каплевичу. Она стала своеобразным оммажем одному из крупнейших театральных событий XX века, оказавшемуся реквиемом по уходящей эпохе императорской России: премьера постановки пьесы Лермонтова, которую Мейерхольд осуществил совместно с Головиным в Александринском театре, прошла 25 февраля 1917 года, когда на улицах Петербурга загремели первые выстрелы Февральской революции.

Для уникального синтетического действа, в котором точно воссоздавалась блестяще-зрелищная и одновременно гнетущая атмосфера лермонтовской эпохи, а игра актеров сочеталась с оперным пением, танцами и пантомимой, Головин нарисовал шесть эскизов занавесов, настраивающих публику на определенное эмоциональное восприятие той или иной сцены. А главный занавес, открывающий и завершающий каждую картину, казался мрачным символом заката самодержавия: кроваво-красные оттенки в нем сочетались с траурно-черными. До наших дней дошли лишь эскизы художника: большинство оригинальных декораций были уничтожены во время войны.

В вечер инаугурации нового интерактивного занавеса в "Зарядье" органистка Лада Лабзина исполнила разнообразную программу, состоявшую из сочинений Иоганна Себастьяна Баха, Жана Ариста Алена, Рихарда Вагнера, Ференца Листа, Николая Римского-Корсакова и Сезара Франка. По задумке Павла Каплевича, публика теперь сможет видеть занавес перед началом каждого органного концерта. А при первых звуках "короля инструментов" занавес преображается в экран, на котором крупным планом видна клавиатура и руки органиста.

Прямая речь

Павел Каплевич, художник, сценограф, продюсер:

- Когда ко мне обратилась дирекция "Зарядья" с просьбой придумать что-то для органного концерта, я подумал, что нет ничего лучше, чем занавес Головина для Мейерхольда - это целая эпоха. Ведь занавес пережил Гражданскую и Отечественную войну, блокаду Ленинграда, его восстанавливали, ему делали различные оммажи. И это наш оммаж всему русскому искусству: и Головину, и Мейерхольду, и музыке, и живописи. Ведь орган - это вечный инструмент. Я владею техникой "пророщенного" изображения, поэтому картинка "просачивается" через другую и задействованы различные технологии: это и гобелен, и керамика, и мозаика, и текстильные ткани, и витражи, и полотнища ковров. Мейерхольд с Головиным провожали эпоху XIX века и приветствовали эпоху XX века, а мы в нашем столетии развиваем историю, связанную с обоими веками. Да сам "Маскарад" основан еще и на традициях XVIII века: там и стиль ампир, и венецианский карнавал, и игра с маской. Некоторые линии занавеса точно повторяют линии балконов, поэтому не создается противоречия с современным интерьером "Зарядья". Это игра во все, что связано с линией, движением, волшебством.