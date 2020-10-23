Против блогера Mellstroy возбудили дело за избиение модели на стриме

Популярный блогер Mellstroy стал фигурантом уголовного дела после избиения девушки во время эфира, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дело возбуждено по статье 116 УК РФ - "Побои". Речь идет о событиях 19 октября, когда во время стрима в "Москве-Сити" блогер Андрей Бурим (он же Mellstoy) беспричинно избил свою гостью, модель Алену Ефремову. Бурим несколько раз ударил ее головой об стол и нанес ей серьезные травмы. За этим эфиром наблюдали 70 тысяч зрителей.

Алена Ефремова обратилась в полицию, по ее заявлению возбуждено уголовное дело. С Бурима на время следствия взята подписка о невыезде.