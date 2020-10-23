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23.10.2020 16:55
Рубрика: Авто

Регистрационные подразделения ГИБДД Москвы будут работать без выходных

Текст: Владимир Баршев
Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости

Столичные регистрационные подразделения Госавтоинспекции перешли на график приема населения без выходных. Об этом сообщила пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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"В связи с наличием определенных трудностей в подаче заявлений в электронном виде на оказание госуслуг по регистрации транспортных средств в настоящее время организован пролонгированный график приема населения в столичной Госавтоинспекции", - говорится в сообщении ведомства.

Управление столичной ГИБДД обращается с просьбой по возможности планировать личное обращение в подразделения Госавтоинспекции с учетом высокой загруженности в утренние часы, а также информирует о предоставлении услуг гражданам в течение рабочего дня.

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