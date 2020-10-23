Регистрационные подразделения ГИБДД Москвы будут работать без выходных

Столичные регистрационные подразделения Госавтоинспекции перешли на график приема населения без выходных. Об этом сообщила пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве.

"В связи с наличием определенных трудностей в подаче заявлений в электронном виде на оказание госуслуг по регистрации транспортных средств в настоящее время организован пролонгированный график приема населения в столичной Госавтоинспекции", - говорится в сообщении ведомства.

Управление столичной ГИБДД обращается с просьбой по возможности планировать личное обращение в подразделения Госавтоинспекции с учетом высокой загруженности в утренние часы, а также информирует о предоставлении услуг гражданам в течение рабочего дня.