В Ярославской области экс-директора турагентства осудили за мошенничество

Суд в Рыбинске приговорил бывшего директора турагентства к реальному лишению свободы за мошенничество, а также присвоение и растрату.

По информации Генпрокуратуры РФ, суде установил, что с декабря 2018 по сентябрь 2019 года женщина заключила 26 договоров на оказание туристических услуг с 33 жителями Рыбинска. Однако полученные от клиентов деньги она потратила не на организацию туров, а на собственные нужды, скрыв от людей информацию об исключении турагентства из Единого госреестра юридических лиц и прекращении его деятельности.

Общий ущерб от действий подсудимой оценен более чем в 2,5 миллиона рублей.

- С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил женщину к двум с половиной годам лишения свободы в ИК общего режима, - сообщили в Генпрокуратуре.

Также удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении причиненного ущерба.

Бывшую бизнес-леди взяли под стражу в зале суда.