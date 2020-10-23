Министр Кобылкин считает причиной ЧП на Камчатке природный фактор

Техногенные причины не могли привести к ЧП на Халактырском пляже Камчатки и массовой гибели животных, причиной стал природный фактор. Об этом заявил в эфире канала "Россия 24" глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

"Это точно уже не техногенная авария, путем отсечения каких-то техногенных факторов, может быть землетрясение, может быть вулканы, может быть какое-то проявление в виде прорыва, - сказал Дмитрий Кобылкин. - Версий было много… Разлива мы не нашли, ни нефтепродуктов, ни каких-либо других сильных превышений которые могли бы вызвать массовую гибель гидробионтов". После консультаций с учеными министр пришел к выводу, что имел место именно природный фактор, а к гибели животных привела возросшая токсичность водорослей.

Также Дмитрий Кобылкин обратил внимание, что важно не только устранить последствия чрезвычайной ситуации, но и понять ее причины. Для этого в 2021 году в Авачинский залив отправится экспедиция. Ее главной задачей будет выяснить, прочему возникают "красные приливы".

Необычное цветение морской воды и выброшенные на берега туши морских животных были замечены на Камчатке в конце сентября. Прибывшие на место специалисты обнаружили превышения предельно допустимых норм по фосфатам в 10,8 раза, по железу - в 7,2 раза, по фенолам - в 6,9 раза, по аммонию - в 6,2 раза. При этом, по данным Росприроднадзора, никаких специфических веществ в пробах выявлено не было. С причиной случившегося бедствия продолжают разбираться власти и ученые.