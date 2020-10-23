СК назвал основную версию загрязнения акватории Камчатки

В Следственном комитете РФ назвали природное загрязнение основной версией экологического ЧП в акватории Авачинского залива в Камчатском крае.

Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, на месте происшествия работают 20 следователей и криминалистов, проверяющие различные версии случившегося. Осмотрено более 200 километров прибрежной территории и районы, прилегающие к местам захоронения вредных веществ. Взяты пробы донных отложений, воды и грунта, но исследование показало невозможность загрязнения из этих мест.

Установлено, что утечек нефтепродуктов на судах, кораблях и подводных лодках Военно-морского флота, заходивших в Авачинский залив, не происходило. У серферов, обратившихся за медицинской помощью, не выявлено признаков токсического отравления.

"В исследованных пробах воды, почвы и морских гидробионтов тяжелых металлов не обнаружено. Ранее выявленное превышение концентрации нефтяных углеводородов и фенола в морской воде не является критичным и наблюдается в акватории залива с 1970 года. Все это подтверждает версию природного загрязнения, в том числе в результате цветения фитопланктона", - отмечается в сообщении.

Напомним, что ранее представители Российской академии наук заявили о природной версии загрязнения, связанной с массовым развитием микроводорослей.