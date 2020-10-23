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23.10.2020 16:17
Рубрика: Общество

Минприроды отправит экспедицию к берегам Камчатки

Текст: Алексей Дуэль

В рамках комплексной программы исследования Камчатки и прилегающих акваторий Минприроды отправит в 2021 году экспедицию к берегам полуострова, чтобы ученые, в том числе иностранные, разобрались с причиной появления красного прилива, спровоцировавшего экологическое бедствие на Халактырском пляже Авачинского залива.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Об этом заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в ходе состоявшегося в президиуме Российской академии наук круглого стола, посвященного причине гибели гидробионтов в конце сентября.

"Причина случившегося - массовое цветение водорослей и вызванное этим явлением снижение уровня кислорода в придонной воде, - согласился с выводами ученых и контролирующих органов министр. - Ситуация показала необходимость развития системы комплексного мониторинга окружающей среды на суше и на море. Предлагаю РАН совместно с Минприроды, Минобрнауки, Российским географическим обществом, при участии иностранных ученых, если их помощь нужна, разработать комплексную программу изучения акватории Камчатки в 2021 году. Мы готовим обращение к главе правительства, надеемся на его поддержку, чтобы можно было задействовать научно-исследовательские суда и все необходимое оборудование для целей этой экспедиции".

По словам главы Минприроды, предварительные переговоры о совместных исследованиях уже проведены с легендарной командой Кусто.

"Против цунами, как и против красного прилива нет спасения, но цунами научились прогнозировать, - поддержал идею президент РАН Александр Сергеев. - Чтобы поставить систему предупреждения, надо изучать опасные явления. Мы должна изменить отношения к выделению средств (на научные исследования) и больше доверять российским ученым. Основное свойство ученых - мы всегда во всем сомневаемся и никогда не говорим сразу ни о чем со 100-процентной уверенностью. Но у нас есть необходимые компетенции, научные школы и кладезь научных данных, которые можно продуктивно использовать. В том числе и для защиты людей от таких опасных явлений".

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