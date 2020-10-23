Видеотрансляция: Ученые и власти рассказали, что случилось на Камчатке

Итоги расследования экологического происшествия на Халактырском пляже Авачинской бухты на Камчатке озвучивают в Российской академии наук.

Участники круглого стола рассказали о результатах исследования проб, взятых на месте ЧП, а также назвали подтвержденную версию произошедшего.

В мероприятии принимают участие министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, президент РАН Александр Сергеев, вице-президент РАН Андрей Адрианов, глава Росприроднадзора Светлана Радионова, президент географического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова Николай Касимов, представители РГО, научного сообщества, общественных организаций.