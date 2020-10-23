Росприроднадзор оценил площадь нефтяного пятна под Находкой

Росприроднадзор РФ в своем аккаунте в Instagram сообщил, что площадь нефтяного пятна в море у берегов приморского города Находка составляет 34775 квадратных метров. Выводы были сделаны после облета акватории беспилотником.

"Предположительно загрязнение распространилось от причала ООО "Трансбункер Приморье". Точный источник утечки устанавливается", - помимо прочего говорится в посте.

Сейчас идут работы по локализации загрязнения, а компанию, которую подозревают в утечке нефтепродуктов проверят.

О разливе предположительно нефтепродуктов в акватории Находки стало известно днем 21 октября. По информации правительства Приморья, на место оперативно выехали специалисты администрации Находки. Они осмотрели акваторию, а также все близлежащие муниципальные котельные - там утечек топлива не обнаружено.

Природоохранная прокуратура начала проверку.