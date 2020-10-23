В Минпромторге назвали сроки создания Дальневосточной авиакомпании

Дальневосточную авиакомпанию для развития перевозок в регионе планируется создать в 2022 году, сообщила замглавы департамента авиапромышленности Минпромторга Анна Панина на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Она рассказала, что Минпромторг совместно с Минтрансом и Министерством развития Дальнего Востока планирует запуск региональной авиакомпании начиная с 2022 года, передает ТАСС. Авиакомпания будет выполнять рейсы на легкомоторном самолете "Байкал", уточнила Панина.

По ее словам, также прорабатываются вопросы субсидирования авиакомпании для снижения стоимости эксплуатации самолетов.