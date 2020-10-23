В Башкирии после гибели семьи при пожаре возбудили дело

По факту смерти трех человек во время пожара в Уфимском районе возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Об этом сообщили в управлении СК РФ по Башкирии.

Пожар произошел в садовом доме в СНТ "Вита" в поселке Лебяжий Уфимского района в ночь на 23 октября. В ходе тушения пожарные нашли тела троих людей - 30-летнего мужчины, его 26-летней супруги и их четырехлетней дочери.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, опрашивают свидетелей. Для установления причин смерти молодой семьи и причины возгорания будет назначен комплекс экспертных исследований. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства следственного управления республики, уточнили в СК.