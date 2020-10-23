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23.10.2020 09:43
Рубрика: Происшествия

В Башкирии после гибели семьи при пожаре возбудили дело

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

По факту смерти трех человек во время пожара в Уфимском районе возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Об этом сообщили в управлении СК РФ по Башкирии.

В Чите при пожаре погибли три человека

Пожар произошел в садовом доме в СНТ "Вита" в поселке Лебяжий Уфимского района в ночь на 23 октября. В ходе тушения пожарные нашли тела троих людей - 30-летнего мужчины, его 26-летней супруги и их четырехлетней дочери.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, опрашивают свидетелей. Для установления причин смерти молодой семьи и причины возгорания будет назначен комплекс экспертных исследований. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства следственного управления республики, уточнили в СК.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

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