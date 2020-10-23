В Уфе умер двухлетний ребенок, попавший с отцом под поезд

Двухлетний мальчик, который попал под поезд со своим отцом 22 октября в Башкирии, умер в больнице. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

По данным ведомства, ребенка привезли в городскую детскую клиническую больницу № 17 Уфы на скорой помощи около семи часов вечера по московскому времени. К этому времени мальчик уже был в состоянии клинической смерти.

В течение получаса в приемном отделении больницы врачи боролись за жизнь малыша, проводили реанимационные мероприятия, но спасти мальчика не удалось: он умер. Через месяц ему должно было исполниться три года.

Напомним, несчастный случай произошел на станции Иглино, когда мужчина с ребенком на руках пытался перебежать пути перед поездом. Отец мальчика умер на месте.