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23.10.2020 21:11
Рубрика: Спорт

РПЛ отреагировала на избиение судьи в Грозном

Текст: Максим Домчев

Российская премьер-лига осудила избиение арбитра на матче молодежного первенства "Ахмат" - "Спартак".

Фото: Reuters
Футбольному клубу "Спартак" запретили играть при своих болельщиках

В пятницу после окончания матча молодежного первенства, который прошел в Грозном, представители "Ахмата" нанесли арбитру встречи Богдану Головко несколько ударов. Этот инцидент был отражен судейской бригадой в протоколе.

"РПЛ решительно осуждает подобное поведение, совместно с РФС будет проведено тщательное разбирательство, виновные понесут наказание", - говорится в сообщении Лиги.

Это не первый случай в Грозном в матчах молодежного первенства. В 2011 году был избит футболист "Краснодара" Спартак Гогниев, в 2019-м встреча "Ахмат" - "Арсенал" завершилась дракой.

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