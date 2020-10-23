РПЛ отреагировала на избиение судьи в Грозном

Российская премьер-лига осудила избиение арбитра на матче молодежного первенства "Ахмат" - "Спартак".

В пятницу после окончания матча молодежного первенства, который прошел в Грозном, представители "Ахмата" нанесли арбитру встречи Богдану Головко несколько ударов. Этот инцидент был отражен судейской бригадой в протоколе.

"РПЛ решительно осуждает подобное поведение, совместно с РФС будет проведено тщательное разбирательство, виновные понесут наказание", - говорится в сообщении Лиги.

Это не первый случай в Грозном в матчах молодежного первенства. В 2011 году был избит футболист "Краснодара" Спартак Гогниев, в 2019-м встреча "Ахмат" - "Арсенал" завершилась дракой.