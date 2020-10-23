В Дагестане власти ввели масочный режим

Сегодня врио главы Дагестана Сергей Меликов подписал указ "О дополнительных мерах но предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан".

С сегодняшнего дня обязательно ношение защитных масок в общественным транспорте, при посещении объектов розничной торговли, аптек, помещений органов государственной власти, сооружений транспортной инфраструктуры, объектов религиозного назначения и иных общественных мест.

Гражданам в возрасте старше 65 лет, и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе остается непростой. Согласно данным Оперативного штаба, по количеству смертельных случаев от коронавируса - 744, Дагестан занимает четвертое место в стране.

Ранее представители Роспотребнадзора не раз требовали ввести в республике дополнительные ограничительные меры, особенно в отношении банкетных залов.

Именно массовые свадьбы, по мнению санитарных врачей, стали источником распространения инфекции.