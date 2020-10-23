Жертв вертолетной аварии в Вологодской области начали искать дроны

Спасатели с утра пятницы приступили к поискам погибших в аварии с вертолетом, которая произошла в Нюксенском районе. Специалисты проверяют берега реки Сухоны с помощью беспилотника и эхолота.

Акваторию обследуют баграми и кошками. Но, как отмечают в группе в ВКонтакте УМЧС по Вологодской области, работа осложняется сложными погодными условиями - на реке сильное течение, ветер и осадки.

Напомним, ЧП случилось 20 октября. Вертолет, зацепившись за высоковольтную линию, упал в воду. Место падения обнаружили сразу. Вертолет дрейфовал по реке.

На борту были четыре человека, в том числе руководитель резиденции Деда Мороза - Олег Васильев. Его тело нашли. И сегодня с Олегом Васильевым простятся в Вологде.

Из воды достали корпус вертолета и другие детали. Поиски троих погибших продолжаются.