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23.10.2020 12:17
Рубрика: Происшествия

Жертв вертолетной аварии в Вологодской области начали искать дроны

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Фото: Пресс-служба УМЧС по Вологодской области Фото: Пресс-служба УМЧС по Вологодской области
Фото: Пресс-служба УМЧС по Вологодской области

Спасатели с утра пятницы приступили к поискам погибших в аварии с вертолетом, которая произошла в Нюксенском районе. Специалисты проверяют берега реки Сухоны с помощью беспилотника и эхолота.

Под Вологдой поезд насмерть сбил трех подростков

Акваторию обследуют баграми и кошками. Но, как отмечают в группе в ВКонтакте УМЧС по Вологодской области, работа осложняется сложными погодными условиями - на реке сильное течение, ветер и осадки.

Напомним, ЧП случилось 20 октября. Вертолет, зацепившись за высоковольтную линию, упал в воду. Место падения обнаружили сразу. Вертолет дрейфовал по реке.

На борту были четыре человека, в том числе руководитель резиденции Деда Мороза - Олег Васильев. Его тело нашли. И сегодня с Олегом Васильевым простятся в Вологде.

Из воды достали корпус вертолета и другие детали. Поиски троих погибших продолжаются.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область Авиакатастрофы

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