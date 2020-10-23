Новости

Эксперт рассказал, откуда взялся миф об опасности компьютерных игр 19:12
В Псковской области ресторанам запретили работать по ночам 18:46
Евразийский экономический форум в 2021 году пройдет 20-21 октября 18:39
Череповецкая студентка украла и потратила миллион от обиды на отца 18:34
Что будет, если забыть включить нейтраль при буксировке 18:26
Захарова объяснила русофобию Швеции 18:21
Польша возобновила прокачку российской нефти 18:16
Минобороны: Учения НАТО с ядерным оружием нарушают международный договор 18:13
Умерла диснеевская Белоснежка Мардж Чэмпион 18:09
Радиолог рассказал, как часто надо делать КТ во время пандемии 18:01
В Москве из-за ковидных нарушений опечатали Adrenaline Stadium 17:50
Чедвика Боузмана могут посмертно номинировать на два "Оскара" 17:50
Прилепин возглавит список партии "За правду" на выборах в Госдуму 17:32
Столетний уральский вуз получил высшую госнаграду Монголии 17:21
В США одобрили применение ремдисивира от COVID-19 только в стационарах 17:06
Вышел русский трейлер фильма "Изгоняющий дьявола: Инсомния" 17:05
Банк России увидел пространство для снижения ключевой ставки 16:59
Набиуллина оценила прошедшее ослабление рубля 16:59
Регистрационные подразделения ГИБДД Москвы будут работать без выходных 16:55
Минприроды отправит экспедицию к берегам Камчатки 16:17
Российский фильм номинирован на премию Европейской киноакадемии 16:12
Онлайн-кинотеатр Ivi покажет новый сезон сериала "Чума" 16:05
Вышел русский трейлер триллера Брэндона Кроненберга "В чужой шкуре" 16:05
РЖД начали продажу билетов к 4 ноября по 250 рублей 15:48
"Йокерит" второй раз в сезоне ушел на карантин из-за COVID-19 15:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Семь главных вопросов про прививку от гриппа
Семь главных вопросов про прививку от гриппа
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Жертвам преступлений упростили получение компенсаций
Жертвам преступлений упростили получение компенсаций
23.10.2020 18:46
Рубрика: Власть

В Псковской области ресторанам запретили работать по ночам

Текст: Вера Черенева (Псковская область)

В Псковской области ввели ограничения для предприятий общественного питания. С 26 октября кафе и рестораны региона не смогут принимать посетителей с 23.00 до 6.00, сообщает правительство Псковской области.

В петрозаводском президентском училище 40 кадетов заразились COVID-19

Исключения сделаны для общепита на вокзалах, железнодорожных станциях. Кроме того, смогут работать рестораны гостиниц при условии, что они будут осуществлять доставку в номера. В лобби отеля поужинать после 23.00 будет нельзя.

При этом рестораны могут свободно работать в режиме доставки.

Стоит отметить, что ранее по ночам запретили работать точкам общепита в Петербурге. Причина введения ограничений - противодействие распространению коронавирусной инфекции.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых
Путин дал рекомендации регионам по коронавирусным ограничениям
Собянин: Эпидемия коронавируса замедляется
Попова: Инфицированию COVID-19 подвержены все возрастные группы
В Кремле заявили о соревнованиях в США по нелюбви к России
Как будем отдыхать в 2021 году
Кабмин поддержал продление "дачной амнистии" до 2026 года