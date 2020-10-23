В Псковской области ресторанам запретили работать по ночам

В Псковской области ввели ограничения для предприятий общественного питания. С 26 октября кафе и рестораны региона не смогут принимать посетителей с 23.00 до 6.00, сообщает правительство Псковской области.

Исключения сделаны для общепита на вокзалах, железнодорожных станциях. Кроме того, смогут работать рестораны гостиниц при условии, что они будут осуществлять доставку в номера. В лобби отеля поужинать после 23.00 будет нельзя.

При этом рестораны могут свободно работать в режиме доставки.

Стоит отметить, что ранее по ночам запретили работать точкам общепита в Петербурге. Причина введения ограничений - противодействие распространению коронавирусной инфекции.