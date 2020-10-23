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23.10.2020 22:15
Рубрика: Спорт

Коляда выиграл короткую программу на этапе Кубка России в Сочи

Текст: Максим Домчев

Михаил Коляда лидирует после короткой программы на этапе Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Сочи.

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На этом турнире серебряный призер Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях выступает под руководством Алексея Мишина. 25-летний спортсмен откатал свою программу без срывов, выполнив чисто все прыжки. Судьи поставили ему 101,72 балла.

Второй результат показал Дмитрий Алиев - 94,01, третий - Андрей Мозалев - 90,66.

У танцоров после первого вида программы лидируют Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро - 80,64. Менее балла им уступают Елизавета Худайбердиева и Егор Базин - 79,29. Идущие на третьем месте Юлия Тульцева и Анатолий Беловодченко набрали 58,00 баллов.

В регионах Спорт Фигурное катание Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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