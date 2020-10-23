Радиолог рассказал, как часто надо делать КТ во время пандемии

О компьютерной томографии (КТ) в условиях пандемии по коронавирусу ведутся регулярные дискуссии о том, надо ли обязательно сейчас, так сказать, на всякий случай, людям проходить это рентгенологическое исследование. Или все-таки лучше воздержаться без лишней необходимости? На эти вопросы отвечает врач-рентгенолог, радиолог Краснодарской краевой клинической больницы № 2 (клиника является одним из крупнейших ковидных госпиталей на Кубани) Арсен Бекетов.

"Первым делом хотелось бы напомнить, что все рентгенологические исследования проводятся по строгим показаниям, которые, в свою очередь, определяет лечащий врач или врач-рентгенолог. Многие пациенты в страхе пропустить начало и развитие пневмонии, при малейшем кашле или чихе бегут делать КТ "на всякий случай". Но не все понимают, что есть некий алгоритм действий в условиях не только сегодняшнего дня, но и в любое другое время, при котором ну никак не стоит самообращение на КТ", - цитирует опытного специалиста официальная страница ККБ-2 в Instagram.

По словам радиолога, компьютерная томография и обладает отличной разрешающей способностью, специфичностью и чувствительностью к заболеваниям органов грудной клетки, но в то же время и большей лучевой нагрузкой на организм человека.

Поэтому самым правильным будет обращение, в первую очередь, к терапевту. И уже с лечащим врачом можно определить дальнейшую тактику.

"Будет ли показано КТ, возможно, достаточно обычной рентгенографии или же жалобы вообще не имеют отношения к заболеванию лёгких, а дело тут, например, в ЛОР органах, - продолжает Бекетов. - Врачи учатся как минимум восемь лет, а как максимум - всю жизнь, как раз для того, чтобы оказать квалифицированную медицинскую помощь при обращении пациента"

Ведь, уточняет он, помимо рентгена существует множество методов диагностики - например, сдача анализов в лабораторию. Правда, не всех подряд, а только тех, которые нужны вашему доктору.

Беретов еще раз напоминает: "В самостоятельных поисках патологии главное - не навредить себе. Как физически, так и финансово. Ведь, помимо вреда для здоровья, рентгенологических исследований, а по факту следовало сделать абсолютно другую процедуру. Но вы уже изрядно потратились и получили дозу облучения".

Совет доктора, который регулярно имеет дело пациентами из "красной зоны" таков: чтобы избежать подобных осложнений, следует обратиться к специалисту и вместе с ним "разобраться с тактикой дельнейших действий".