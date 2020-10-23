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23.10.2020 11:20
Рубрика: Общество

Ученые впервые исследуют геном древних жителей Крыма

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости

Впервые в истории археологических исследований в Крыму к анализу найденных артефактов привлекут химиков. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе сообщила старший научный сотрудник Института археологии Крыма РАН Анастасия Стоянова.

Фото: Пресс-служба Института археологии РАН
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- В этом году у нас наметились междисциплинарные исследования, - рассказала она. - Коллеги изучают наш материал с точки зрения химического состава: анализ металла, стекла. Для нашей эпохи это инновационный момент. По сути, никто еще этого не делал. Какую-то новую информацию мы получим.

Археолог также уточнила, что в этом году генетики из Москвы взяли пробы образцов костных останков людей, которые проживали на полуострове две тысячи лет назад, чтобы исследовать их геном. По словам Стояновой, также генетики намерены исследовать останки лошадей, массовые захоронения которых археологи нашли неподалеку от Симферополя несколько лет назад.

- Процесс стартовал только в этом году, он не очень быстрый, но то, что это интересно и ново, - очевидно, - заключила эксперт.

Два года назад во время раскопок могильника Опушки в Симферопольском районе археологи обнаружили 20 конских погребений. В некоторых животные были захоронены с уздой, иногда ценной. Участвовавшая в раскопках Стоянова тогда отмечала, что такой "феномен" на других памятниках в Крыму специалисты ранее не фиксировали.

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