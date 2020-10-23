В Крыму пациент побил врача и водителя скорой помощи

В Крыму 40-летний агрессивный пациент, к которому приехала медицинская бригада, применил насилие по отношению к врачу и водителю бригады скорой помощи. Возбужденное полицией по этому факту уголовное дело взяло в производство Главное следственное управление по РК и Севастополю.

Инцидент произошел, когда бригада подстанции скорой медицинской помощи №26 Евпатории выехала на один из вызовов. Позвонивший сообщал, что в общественном месте стало плохо мужчине. На месте выяснилось, что пациент был пьян. Врач осмотрел его и решил доставить в специализированое учреждение - наркологию. Но эта идея не понравилась больному. "Мужчина повел себя агрессивно, ударив врача и водителя по лицу", - пояснили в пресс-службе СК.

Пациент перешел грань дозволенного в месте, которое находится буквально напротив отделения полиции, поэтому вызывать наряд МВД даже не пришлось. Отдел дознания ОМВД России по Евпатории возбудил уголовное дело на буйного гражданина по статье 116 УК РФ.

- Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - пояснили в СК. - Органы Следственного комитета России жестко реагируют на каждый подобный случай, преследуя цель не только наказать виновных, но и предупредить такие действия со стороны потенциальных нарушителей в будущем. Ведомство продолжит целенаправленно защищать врачей и медперсонала от преступных посягательств.

Напомним, Центр медицины катастроф РК заключил договор с Росгвардией, и в случае нападения или неадекватного поведения пациентов или их родственников бригада скорой помощи может вызвать группу немедленного реагирования с помощью тревожной кнопки.