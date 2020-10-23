Бросившие младенца в реку челябинцы состояли на учете

Семья семимесячного младенца, которого родители бросили в реку в Челябинске, состояла на учете как неблагополучная. В связи с этим прокуратурой инициирована проверка деятельности органов профилактики и опеки, сообщили в пятницу в надзорном ведомстве региона.

- По поручению прокурора Челябинской области организована проверка в связи с возбуждением уголовного дела по факту смерти малолетнего ребенка в Челябинске, - рассказала представитель прокуратуры региона Наталья Мамаева. - Мать ребенка накануне заведомо ложно заявила о его похищении.

В частности известно, что сразу после рождения мальчика его изъяли из семьи из-за того, что родители злоупотребляли алкоголем. Однако позже вернули по заявлению матери. Теперь прокуратуре предстоит выяснить, кто принял это решение и дать оценку деятельности органов опеки по защите прав ребенка и полноте проведенной работы с семьей.

При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, отметили в прокуратуре.