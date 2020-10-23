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23.10.2020 08:00
Рубрика: Легковые авто

Роскошь или средство передвижения. Как россияне воспринимают автомобиль

Текст: Юрий Зубко
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Большинство автовладельцев в России воспринимают личный автомобиль как базовую необходимость, это следует из опроса "Авито Авто". Соответствующий вариант ответа выбрали 91% опрошенных.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Предметом роскоши, от которого можно отказаться, назвали личный автомобиль только 9% респондентов. Свыше 60% участников исследования отметили, что не готовы отказаться от личного автомобиля даже при наличии возможности постоянно пользоваться такси или каршерингом.

В исследовании приняли участие 10 000 респондентов из разных регионов страны. У 78% опрошенных автовладельцев в собственности на семью находится один личный автомобиль. 19% респондентов отметили, что в их семье два автомобиля. Три и более автомобилей на семью оказалось у 3% опрошенных.

Большинство (64%) участников опроса указали, что пользуются личным автомобилем практически ежедневно. 4% респондентов используют персональный транспорт еженедельно, но только в выходные, столько же опрошенных пользуются автомобилем только по будням. По 7% автовладельцев отметили, что выезжают на личном автомобиле несколько раз в месяц или один раз в месяц и реже.

Только 8% из числа тех, кто считает автомобиль предметом роскоши, указали, что владение персональным транспортом дает им социальный статус. Еще меньше оказалось среди респондентов тех, кто рассматривает владение автомобилем как хобби - такой вариант ответа выбрали 3% опрошенных.