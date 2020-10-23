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23.10.2020 16:12
Рубрика: Культура

Российский фильм номинирован на премию Европейской киноакадемии

Текст: Сусанна Альперина
Кадр из фильма "Нос или заговор "не таких" . Фото: www.kinopoisk.ru Кадр из фильма "Нос или заговор "не таких" . Фото: www.kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Нос или заговор "не таких" . Фото: www.kinopoisk.ru

Фильм Андрея Хржановского "Нос, или Заговор "не таких"" номинирован на 33-ю премию Европейской киноакадемии (European Film Academy) в категории "Лучший анимационный фильм".

Фото: Кинопоиск
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Победитель будет выбран 12 декабря в Рейкьявике (Исландия). Награждение пройдет в онлайн-формате. Всего за награду поборются четыре полнометражных европейских проекта. Остальные три - Calamity (Франция, Дания), режиссер Реми Шайе, Josep (Франция, Бельгия, Испания), Аурель и Klaus (Испания), Серджио Паблос. Фильм "Calamity" уже соревновался с лентой "Нос, или Заговор "не таких"".

Напомним, что картина Хржановского производства студии "Шар" в этом году уже удостоилась Приза жюри Международного фестиваля анимационного кино в Анси. А фильм Calamity получил там главную награду.

Российская премьера фильма "Нос, или Заговор "не таких"" состоялась на открытии "Кинотавра" в сентябре этого года, а мировая - на Международном Роттердамском кинофестивале. Кстати, фильм Андрея Хржановского вошел в программу мини-фестиваль KVIFF 54 ½, который с 18 по 21 ноября пройдет в Карловых Варах, в Чехии.

Тем временем

Европейская киноакадемия и EFA Productions представили шорт-лист Европейской кинопремии и за лучший короткометражный фильм. Несколько европейских фестивалей выдвинули из своей конкурсной программы по одному фильму. Всего в шорт-листе 24 фильма в разных жанрах: игровые, документальные и анимационные. В списке есть и российская документальная лента "Золотые пуговицы" Алексея Евстигнеева о воспитанниках кадетского училища Росгвардии. Фильм выдвинул на кинопремию Краковский кинофестиваль. В номинацию попадут пять картин.

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