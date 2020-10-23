Указ главы Республики Северная Осетия - Алания от 23 октября 2020 года № 329 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 17 июля 2020 года № 214 "О снятии отдельных ограничений, установленных в связи с введением на территории Республики Северная Осетия-Алания режима повышенной готовности"

Новости

В Москве скончались 63 пациента с коронавирусом 23:41
Испугавшийся шума Владимир Зеленский попал на видео 23:37
"Спартак" отреагировал на избиение арбитра в Грозном 23:03
В храме Христа Спасителя отпели протоиерея Дмитрия Смирнова 22:51
В Кремле прокомментировали слова Трампа про Нагорный Карабах 22:32
Миранчук попал в заявку "Аталанты на матч против "Сампдории" 22:29
Коляда выиграл короткую программу на этапе Кубка России в Сочи 22:15
США ввели санкции против еще одного российского НИИ 22:06
Овечкин и Малкин пожелали удачи Нурмагомедова в поединке с Гэтжи 22:03
"Ахмат" извинился перед избитым судьей 21:43
Голикова: Детям с диабетом станут доступны инновационные помпы 21:22
Минобороны сообщило о почти 13 тысячах выздоровевших от коронавируса 21:19
РЖД временно сократит курсирование 57 пар поездов дальнего следования 21:13
РПЛ отреагировала на избиение судьи в Грозном 21:11
ВОЗ прогнозирует тяжелое развитие COVID-19 из-за роста заболеваемости 21:03
У жены Макрона не нашли COVID-19 20:05
Лавров обсудил с главой МИД Египта вопросы двустороннего сотрудничества 19:39
"Постановка" с Теннантом и Шином продлена на второй сезон 19:30
Победителям Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech подарят миллион 19:27
Эксперт рассказал, откуда взялся миф об опасности компьютерных игр 19:12
В Псковской области ресторанам запретили работать по ночам 18:46
Евразийский экономический форум в 2021 году пройдет 20-21 октября 18:39
Череповецкая студентка украла и потратила миллион от обиды на отца 18:34
Что будет, если забыть включить нейтраль при буксировке 18:26
Захарова объяснила русофобию Швеции 18:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
23 октября 2020 г.

Указ главы Республики Северная Осетия - Алания от 23 октября 2020 года № 329 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 17 июля 2020 года № 214 "О снятии отдельных ограничений, установленных в связи с введением на территории Республики Северная Осетия-Алания режима повышенной готовности"

В соответствии с пунктом 8 Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 г. № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше", постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 17 июля 2020 года № 214 "О снятии отдельных ограничений, установленных в связи с введением на территории Республики Северная Осетия-Алания режима повышенной готовности" следующее изменение:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Установить, что для лиц в возрасте 65 лет и старше в периоды с 15 июня 2020 года по .28 июня 2020 года, с 29 июня 2020 года по 12 июля 2020 года, с 13 июля 2020 года по 26 июля 2020 года, с 27 июля 2020 года по 9 августа 2020 года, с 10 августа 2020 года по 23 августа 2020 года, с 24 августа 2020 года по 6 сентября 2020 года, с 7 сентября 2020 года по 20 сентября 2020 года, с 21 сентября 2020 года по 4 октября 2020 года, с 5 октября 2020 года по 18 октября 2020 года, с 19 октября 2020 года по 25 октября 2020 года, с 26 октября 2020 года по 1 ноября 2020 года сохраняется режим самоизоляции, за исключением работников организаций, чье нахождение на рабочем месте, по решению работодателя является важным для обеспечения деятельности указанных организаций.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Республики Северная Осетия-Алания В.Битаров



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией