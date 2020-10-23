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Шнуров опять сцепился с Лозой

Новости
    23.10.2020, 16:53
Текст:   Олег Усков
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Сетевое противостояние отечественных деятелей культуры широкого профиля Юрия Лозы и Сергея Шнурова после непродолжительной паузы зашло на новый круг. По традиции найдя широкое отражение в социальных сетях с обеих сторон.

Фото: youtube.com
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Суть. Шнуров обнародовал в Instagram ругательные свои вирши в направлении Лозы, Лоза не смолчал и ответил через Facebook. После чего в комментариях последнего возникла реакция. С заверениями, что подписчики Юрия любят, а вот Шнуров им совершенно неинтересен. По крайней мере, сейчас.

"Шнуров выложил в сетях предельно пошлую матерную кричалку про меня. Не обладая по сути музыкальным и поэтическим даром, он попытался куснуть меня за то, что я имею свою точку зрения, отвечаю на некоторые вопросы журналистов и получил благодарность от имени Путина", - напомнил Юрий.

Далее отмечая: Вот странно - а ему-то (Шнурову - "РГ-Кинократия") какое дело до этого?"

Как тут же предположил Лоза, скорее всего, Шнурова элементарно "душит жаба". "Чему он так откровенно и неприкрыто завидует? Может, тому, что, в отличие от моего, его мнение никого не интересует?" - точечно колет оппонента Юрий. На вопросы, собирается ли он реагировать на *** (выпад) Шнурова, пишущей братии отвечая аллегорией: Если Вы идёте по улице, и Вас облаяла соседская собачонка, то это не повод - перелезать через забор и гоняться за ней с палкой по чужому двору".

Свой пост Шнуров выложил день назад, в яростно матерной манере попеняв коллеге за его твердую гражданскую позицию и припомнив, разумеется, песню "Плот".

Подписчики кумира радостно поддержали. При этом некоторые вспомнили личный опыт общения с Лозой, уточняя, что осадочек с того остался неприятный.

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