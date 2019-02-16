Битва титанов аналитики: Юрий Лоза ответил на выпад Сергея Шнурова

Битва двух йокодзун, часть вторая. Советский, российский музыкант и эксперт по большинству существующих вопросов Юрий Эдуардович Лоза отреагировал на ранее опубликованное хамское стихотворение лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова. Посвященное, в свою очередь, комментариям Лозы к высказываниям Народной артистки СССР Ады Роговцевой, предложившей украинцам "изолироваться" от россиян.

"Боже мой, мне стихи посвящают! Это ж надо дожить в 65 лет до того, что тебе посвящают стихи. Вот здорово, это класс!" - ехидничает музыкант на радио "Говорит Москва".

Далее уточняя, что стихи Шнурова не читал, потому то "зачем?". Юрий Эдуардович пояснил, что рифмованные реакции преуспевающего коллеги стихами не считает вообще. И слово "поэзия" относится "к другим немножко именам". Таким как Пастернак, Бродский и Пушкин. Тогда как "Шнуров и стихи - несопоставимое сочетание".

"Ну, стишки, скажем так, ну, рифмовка какая-то, но стихи - это громковато сказано", - анализирует Юрий. Недоумевая, почему он, поэт, "должен отвечать не поэту?".

По словам Лозы, ему зазорно опускаться до языка Шнурова, "материться и с ним полемизировать". "Давайте еще какой-нибудь ненормальный напишет какое-нибудь стихотворение, и я что, должен отвечать ему своими стихами?", - рассуждает Юрий.

Подытоживая: "Собака лает, ветер носит".

Перед этим сообщалось, что Шнуров и Лоза прокомментировали скандал с магистром Друзем.