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Сергей Шнуров написал жесткий стих о скандале вокруг Александра Друзя

Поп-музыка
    16.02.2019, 16:25
Текст:   Козьма Лоханкин

Не будем скрывать: мы этого ждали и даже начали было нервничать: Сергей Шнуров наконец-то высказался по поводу скандала вокруг Александра Друзя.

Как известно, лидер "Ленинграда", как и его коллега - Юрий Лоза, не оставляет без своих бесценных комментариев ни одно из сколь-нибудь заметных в России событий.

Причем Шнур делает это в своего рода "стихах" - во всяком случае, актуальные высказывания, которые он постит в своем Instagram, обычно зарифмованы.

Вот и скорбный инцидент, связанный с обвинением магистра "Что? Где? Когда?" в попытке подкупа редактора игры "Кто хочет стать миллионером?" Ильи Бера (которое, напомним, он с негодованием отвергает и в свою очередь адресует своему обвинителю), не остался без внимания Сегрея.

Новое сочинение Шнурова открывается такими словами:

"Есть компьютер айбиэм,

В нем ответы на вопросы,

Знатоки ж на букву эМ

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Магистра Друзя обвинили еще в одном мошенничестве

Делают на всём бабосы.

А компьютер просто так,

Данные в себя грузя.

Оказался не простак

Бер и потопил Друзя..."

Далее следуют весьма грубые, как обычно у Сергея заведено, характеристики действующих лиц конфликта.

Ранее стало известно, что результаты Друзя в обсуждаемой игре были аннулированы, а сам Александр, как и его антагонист, отстранены от участия в передачах Первого канала.

Щекотливую ситуацию, помимо Шнурова и Лозы, также успели прокомментировать Борис Бурда, Константин ЭрнстАнатолий Вассерман, Валдис Пельш.

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