Новости

Битва титанов аналитики: Юрий Лоза ответил на выпад Сергея Шнурова 17:43
Умер сыгравший Гитлера в "Бункере" швейцарский актер Бруно Ганц 17:13
Жена Марата Башарова решила уйти от него из-за насилия 17:04
Сергей Шнуров написал жесткий стих о скандале вокруг Александра Друзя 16:25
"Союзмультфильм" покажет новые истории любимых героев 15.02.2019

Сергей Шнуров написал стихи про Юрия Лозу

Поп-музыка
    16.02.2019, 17:33
Текст:   Олег Усков

Битва двух йокодзун! Российский певец, бизнесмен, актер и шоумен Сергей Шнуров, лидер группировки "Ленинград" и человек, в стихотворной форме имеющий привычку комментировать разного рода явления, посвятил свое новое произведение Юрию Лозе.  

Который, как известно, также является видным и авторитетным экспертом в области большинства существующих тематических плоскостей.

Шнуров не сдержался в связи с оценкой Лозы по поводу вчерашнего комментария советской актрисы Роговцевой, призвавшей "изолироваться от россиян". Где Юрий Эдуардович отметил, что Ада Николаевна стала "совсем старенькая". 

"Мы не ждали, но пришла подмога,

Комментатором всего вдруг стал Лоза!" - язвительно отметил Шнуров в своем Instagram.

Продолжив:

"Растолкует, он как есть - культура.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Жена Марата Башарова решила уйти от него из-за насилия

Чистый мыслями, как белый лист.

По любым вопросам вездесущий Юра

Замечательно большой специалист!"

И далее по тексту сорвавшись на откровенное хамство. 

"ОБАЖАЮ ТВОИ РИФМЫ", "Браво", "Всё верно", - поддержали поэта подписчики. 

Напомним. Легендарная 81-летняя народная артистка СССР Ада Роговцева накануне призвала украинцев "изолироваться" от россиян, поскольку те якобы считают украинцев "младшими братьями" и относятся к ним снисходительно. И переубедить россиян уже, похоже, не получится.    

На что Лоза, привычно выступая в роли эксперта, напомнил, что Роговцева - пожилая женщина, поэтому ее заявления не стоит выносить на широкое обсуждение. И уж тем более остро на них реагировать.

"Она старенькая. Вы же понимаете, что человек старый, что с нее спрашивать? Что же мы теперь будем выносить на обсуждение высказывания всех стареньких людей? Ну сказала - и сказала", - отметил 65-летний Лоза.

Ранее сообщалось, что Шнуров и Лоза не прошли мимо скандала с магистром Друзем.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Юрий Лоза усмотрел в скандале с Друзем подозрительные факторы 15.02.2019
Анатолий Вассерман предложил проверить Друзя на детекторе лжи 15.02.2019
Бурда прокомментировал отстранение Друзя 15.02.2019
Отснят последний эпизод сериала "Теория Большого взрыва" 15.02.2019
⧣ Россия
Фото: instagram.com/fedukone/
Фото: назван самый стильный россиянин 15.02.2019
Чеченский писатель снова подал суд на режиссера "Аватара" 15.02.2019
⧣ фото
Фото: kinopoisk.ru
Песня Oxxxymiron'а прозвучит в сериале Netflix 14.02.2019
Умер популярный финский певец Олли Линдхольм 13.02.2019
Умер актер из "Крестного отца" Кармен Аргензиано 12.02.2019
⧣ скандалы
Фото: Сергей Куксин/ РГ
Пельш прокомментировал скандал вокруг Друзя и Бера 15.02.2019
Грядущую церемонию вручения премии "Оскар" омрачил еще один скандал 15.02.2019