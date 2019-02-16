Сергей Шнуров написал стихи про Юрия Лозу

Битва двух йокодзун! Российский певец, бизнесмен, актер и шоумен Сергей Шнуров, лидер группировки "Ленинград" и человек, в стихотворной форме имеющий привычку комментировать разного рода явления, посвятил свое новое произведение Юрию Лозе.

Который, как известно, также является видным и авторитетным экспертом в области большинства существующих тематических плоскостей.

Шнуров не сдержался в связи с оценкой Лозы по поводу вчерашнего комментария советской актрисы Роговцевой, призвавшей "изолироваться от россиян". Где Юрий Эдуардович отметил, что Ада Николаевна стала "совсем старенькая".

"Мы не ждали, но пришла подмога,

Комментатором всего вдруг стал Лоза!" - язвительно отметил Шнуров в своем Instagram.

Продолжив:

"Растолкует, он как есть - культура.

Чистый мыслями, как белый лист.

По любым вопросам вездесущий Юра

Замечательно большой специалист!"

И далее по тексту сорвавшись на откровенное хамство.

"ОБАЖАЮ ТВОИ РИФМЫ", "Браво", "Всё верно", - поддержали поэта подписчики.

Напомним. Легендарная 81-летняя народная артистка СССР Ада Роговцева накануне призвала украинцев "изолироваться" от россиян, поскольку те якобы считают украинцев "младшими братьями" и относятся к ним снисходительно. И переубедить россиян уже, похоже, не получится.

На что Лоза, привычно выступая в роли эксперта, напомнил, что Роговцева - пожилая женщина, поэтому ее заявления не стоит выносить на широкое обсуждение. И уж тем более остро на них реагировать.

"Она старенькая. Вы же понимаете, что человек старый, что с нее спрашивать? Что же мы теперь будем выносить на обсуждение высказывания всех стареньких людей? Ну сказала - и сказала", - отметил 65-летний Лоза.

Ранее сообщалось, что Шнуров и Лоза не прошли мимо скандала с магистром Друзем.