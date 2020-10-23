Технологии, которые меняют мир к лучшему

Некоторые проекты, реализованные при поддержке компании, уникальны для нашей страны, а некоторые способны "заткнуть за пояс" и зарубежные аналоги. Сегодня мы расскажем о тринадцати - по числу "прожитых" РОСНАНО лет - технологиях и продуктах, появившихся в России впервые, внедрение которых делает жизнь людей комфортнее, окружающую среду - чище, а государство - менее уязвимым. Кстати, 2020-й также отмечен актуальными прорывами. Какими? Сейчас узнаем.
Наноразмерный чип от ГК "Микрон". Такие используются в микросхемах, транспортных, банковских картах и т.д. "Микрон" - единственное российское предприятие, которое производит продукцию по топологическим нормам от 250 до 65 нанометров (для понимания: нанометр - это одна миллиардная часть метра). Компания выпускает до 4 миллиардов микросхем в год и закрывает более половины экспорта российской микроэлектроники.
Неудивительно, что кроме России такую продукцию способны производить лишь семь наиболее "продвинутых" стран мира: Тайвань, Китай, Корея, США, Израиль, Германия, Япония. Кстати, именно "микроновские" чипы использовались в паспортах болельщиков во время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
Процессор Baikal-M - первый российский процессор для персональных компьютеров и ноутбуков от "Байкал электроникс". Компания специализируется на проектировании интегральных микросхем и систем на кристалле на базе архитектур ARM и MIPS. Продукция компании предназначена для использования в энергоэффективных компьютерных и промышленных системах с разным уровнем производительности и функциональности. Только в 2020 году на их базе создано семь перспективных систем, в том числе компьютер компании Depo Electroinics, моноблок "Гравитон" компании 3Logic, информационный киоск на ОС Аврора, начато производство первого российского настольного суперкомпьютера. Надо ли говорить, насколько важен собственный процессор для военных и силовиков?
Ветропарки "Фонда развития ветроэнергетики" на базе локализованных ветроустановок.
Фонд создан в 2017 году РОСНАНО совместно с финской компанией "Фортум" и получил право на строительство почти 2 ГВт ветрогенерации в России. Первым результатом сотрудничества стал запуск промышленной ВЭС мощностью 50 МВт в Ульяновской области. На сегодня построено уже более 350 МВт ветряных электростанций в Ульяновской и Ростовской областях. Впрочем, РОСНАНО не только строит ветростанции, но и развивает отечественное производство ключевых компонентов ветроустановок в партнерстве с датской Vestas. Уже созданы предприятия по производству лопастей в Ульяновске, башен - в Таганроге и гондол в Нижнем Новгороде.
Литий-ионный аккумулятор от новосибирской компании "Лиотех". "Лиотех" - единственный промышленный производитель литий-ионных ячеек в России, основы современных систем накопления энергии. Мощность завода составляет 128 МВт/ч батарей в год. Продукция "Лиотех" установлена в более чем 200 троллейбусах с удлиненным ходом (40 км пробега на одной зарядке) и электробусах с ночной зарядкой. Аккумуляторные ячейки "Лиотех" в составе накопителей энергии используются на солнечных станциях в Башкирии, Забайкалье, Кемеровской области, Якутии, Туве. В планах - производство аккумуляторов для экологичных гибридных локомотивов.
Солнечные станции и модули от ГК "Хевел".
"Хевел" - единственный российский производитель солнечных батарей полного цикла - от ячеек и модулей до промышленных электростанций. Завод компании в Новочебоксарске способен выпускать в год 350 МВт высокоэффективных одно- и двусторонних солнечных модулей на основе гетероструктурной технологии, разработанной в Санкт-Петербурге. Средний КПД такого оборудования составляет 23,5 процента, что позволяет "Хевел" входить в топ-5 производителей солнечных батарей в мире.
Газовая энергетическая турбина большой мощности ГТД-110М. Разработка - детище сразу трех российских госкомпаний: "Роснано" как инвестора модернизации, "Интер РАО" со стороны тепловой генерации и Ростеха, выполнившего полный цикл производства. Турбина не имеет отечественных аналогов в классе мощности 90-130 МВт и по своим техническим характеристикам (КПД более 36 процентов) не уступает продукции Siemens и General Electric. А вот по стоимости и габаритам даже выигрывает у западных аналогов. Агрегат подтвердил надежность работы в ходе опытно-промышленной эксплуатации, отработав более 5700 часов на специальном испытательном стенде в Иваново.
Графеновые нанотрубки от OCSiAl.
Они способны значительно улучшить механические свойства, электро- и теплопроводность различных материалов (резины, композитов, полимеров). Мощность производства OCSiAl в Новосибирске - 80 тонн в год. И технология промышленного производства графеновых нанотрубок есть только у России. Поэтому новосибирская компания держит примерно 90 процентов мирового рынка. Кстати, РОСНАНО стало первым из внешних инвесторов, кто поверил в эту технологию. А OCSiAl стала первой в портфеле РОСНАНО компанией, чья стоимость превысила 1 миллиард долларов. И в 2019 году она вошла в глобальные списки компаний-"единорогов" (стартапов, чья капитализация достигла этой суммы) от Crunchbase и CB Insights.
Высокоточная диагностика онкологических заболеваний от "ПЭТ-Технолоджи". Метод ПЭТ/КТ (позитронно-эмиссионная томография/компьютерная томография) - современный и перспективный способ выявления онкозаболеваний, применяемый более чем в 100 странах мира. В 15 регионах России открыто 16 центров ПЭТ-Технолоджи, действуют два собственных производства радиофармпрепаратов. За восемь лет диагностику здесь прошли 180 тысяч пациентов, более 1,8 тысячи были охвачены неинвазивной радиотерапией с использованием аппарата "Кибер-нож". "МедИнвестГрупп", в которую входит ПЭТ-Технолоджи, планирует к 2025 году открыть еще 40 центров ПЭТ-КТ в регионах, а также развивает современную лучевую терапию на базе линейных ускорителей.
Гибкий экран от Российского центра гибкой электроники (РЦГЭ).
В гибкой электронике у России есть шанс освоения передовых технологий одновременно с мировыми лидерами. Троицкий РЦГЭ производит ключевые компоненты для широкого спектра радиоэлектронных устройств - TFT-матрицы для дисплеев ("электронная бумага", ЖК-экраны, OLED-дисплеи) и сенсоров (биометрические сенсоры, детекторы рентгена), а также интегральные микросхемы для радиочастотных меток и датчиков. Это стало возможным благодаря освоению технологии изготовления TFT-матриц на пластиковой подложке. Троицкий центр способен производить 4 тысячи квадратных метров гибкой, ударостойкой и легкой электроники в год.
Оптическое волокно для высокоскоростного интернета от компании "Оптиковолоконные Системы". Саранский завод - единственный в России производитель оптического волокна - основы современных сетей связи. Здесь налажен выпуск продукции, необходимой для развития сетей 5G и реализации нацпроекта "Цифровая экономика". Среди клиентов завода - российские операторы связи "Ростелеком" и МТС. Саранская продукция экспортируется в 14 стран мира, включая 5 стран Евросоюза. Компания выпускает 4 миллиона километров оптического волокна в год, закрывая около половины потребностей внутреннего рынка.
Производитель импортозамещающих и инновационных лекарственных средств "Нанолек".
С 2014 года в Кировской области работает российская биофармацевтическая компания. В период пандемии весной-летом 2020 года фармкомпания активно вступила в борьбу с коронавирусной инфекцией.Освоен выпуск гидроксихлорохина - препарата, включенного в схемы лечения COVID-19. Совместно с компанией "Эфферон" "Нанолек" начал производить сорбционные колонки "Эфферон ЦТ" для купирования "цитокинового шторма", и терапии острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), а также устройство "Эфферон ЛПС" для терапии сепсиса и септического шока. Оба медизделия применяются в российских клиниках для лечения осложнений COVID-19.
Умные системы безопасности "ЭЛВИС-НеоТек". Разработчик и производитель систем видеонаблюдения с применением технологий распознавания образов, компьютерного зрения, радиолокационного, видео, тепловизионного наблюдения. Здесь впервые в России создали процессор VIP-1 с величиной транзисторов в 40 нанометров, с помощью которого системы компьютерного зрения способны различать и классифицировать любые объекты с высокой скоростью. Системы безопасности применяются для охраны государственных объектов, объектов ТЭК и промышленности, защиты аэропортов и в комплексах "Безопасный город". Этой весной компания создала актуальную для пандемии систему автоматического измерения температуры и контроля перемещения граждан, имеющих потенциально опасные симптомы, - "Рубеж-Т".
Сервисные роботы Promobot.
Пермская компания Promobot- крупнейший производитель автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе. Они используются в 40 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей. Одна из последних разработок - терминалы Thermocontrol, применяемые автоматического бесконтактного измерения температуры тела. Сегодня эта техника используется многими компаниями по всему миру для защиты персонала, а ее востребованность объясняется высокой точностью измерения до 0,2 градусов, средней скоростью замера в 5 секунд и способностью работать без участия человека.