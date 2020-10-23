Технологии, которые меняют мир к лучшему

В этом году РОСНАНО исполняется 13 лет. И хотя за этим числом закрепилась репутация "несчастливого", компания и ее "подопечные" опровергают такое мнение. Ведь благодаря инвестициям Группы РОСНАНО за эти годы построено 126 предприятий, создано 13 наноцентров, запущено более 800 стартапов.

Некоторые проекты, реализованные при поддержке компании, уникальны для нашей страны, а некоторые способны "заткнуть за пояс" и зарубежные аналоги. Сегодня мы расскажем о тринадцати - по числу "прожитых" РОСНАНО лет - технологиях и продуктах, появившихся в России впервые, внедрение которых делает жизнь людей комфортнее, окружающую среду - чище, а государство - менее уязвимым. Кстати, 2020-й также отмечен актуальными прорывами. Какими? Сейчас узнаем.

Наноразмерный чип от ГК "Микрон". Такие используются в микросхемах, транспортных, банковских картах и т.д. "Микрон" - единственное российское предприятие, которое производит продукцию по топологическим нормам от 250 до 65 нанометров (для понимания: нанометр - это одна миллиардная часть метра). Компания выпускает до 4 миллиардов микросхем в год и закрывает более половины экспорта российской микроэлектроники.

Неудивительно, что кроме России такую продукцию способны производить лишь семь наиболее "продвинутых" стран мира: Тайвань, Китай, Корея, США, Израиль, Германия, Япония. Кстати, именно "микроновские" чипы использовались в паспортах болельщиков во время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Процессор Baikal-M - первый российский процессор для персональных компьютеров и ноутбуков от "Байкал электроникс". Компания специализируется на проектировании интегральных микросхем и систем на кристалле на базе архитектур ARM и MIPS. Продукция компании предназначена для использования в энергоэффективных компьютерных и промышленных системах с разным уровнем производительности и функциональности. Только в 2020 году на их базе создано семь перспективных систем, в том числе компьютер компании Depo Electroinics, моноблок "Гравитон" компании 3Logic, информационный киоск на ОС Аврора, начато производство первого российского настольного суперкомпьютера. Надо ли говорить, насколько важен собственный процессор для военных и силовиков?

Ветропарки "Фонда развития ветроэнергетики" на базе локализованных ветроустановок.

Ростовская ВЭС. Фото: Пресс-служба ПАО "Фортум"

Фонд создан в 2017 году РОСНАНО совместно с финской компанией "Фортум" и получил право на строительство почти 2 ГВт ветрогенерации в России. Первым результатом сотрудничества стал запуск промышленной ВЭС мощностью 50 МВт в Ульяновской области. На сегодня построено уже более 350 МВт ветряных электростанций в Ульяновской и Ростовской областях. Впрочем, РОСНАНО не только строит ветростанции, но и развивает отечественное производство ключевых компонентов ветроустановок в партнерстве с датской Vestas. Уже созданы предприятия по производству лопастей в Ульяновске, башен - в Таганроге и гондол в Нижнем Новгороде.

Литий-ионный аккумулятор от новосибирской компании "Лиотех". "Лиотех" - единственный промышленный производитель литий-ионных ячеек в России, основы современных систем накопления энергии. Мощность завода составляет 128 МВт/ч батарей в год. Продукция "Лиотех" установлена в более чем 200 троллейбусах с удлиненным ходом (40 км пробега на одной зарядке) и электробусах с ночной зарядкой. Аккумуляторные ячейки "Лиотех" в составе накопителей энергии используются на солнечных станциях в Башкирии, Забайкалье, Кемеровской области, Якутии, Туве. В планах - производство аккумуляторов для экологичных гибридных локомотивов.

Солнечные станции и модули от ГК "Хевел".

Солнечная электростанция в селе Кош-Агач Республики Алтай. Установленная мощность 10 МВт Фото: ГК "Хевел"

"Хевел" - единственный российский производитель солнечных батарей полного цикла - от ячеек и модулей до промышленных электростанций. Завод компании в Новочебоксарске способен выпускать в год 350 МВт высокоэффективных одно- и двусторонних солнечных модулей на основе гетероструктурной технологии, разработанной в Санкт-Петербурге. Средний КПД такого оборудования составляет 23,5 процента, что позволяет "Хевел" входить в топ-5 производителей солнечных батарей в мире.

Газовая энергетическая турбина большой мощности ГТД-110М. Разработка - детище сразу трех российских госкомпаний: "Роснано" как инвестора модернизации, "Интер РАО" со стороны тепловой генерации и Ростеха, выполнившего полный цикл производства. Турбина не имеет отечественных аналогов в классе мощности 90-130 МВт и по своим техническим характеристикам (КПД более 36 процентов) не уступает продукции Siemens и General Electric. А вот по стоимости и габаритам даже выигрывает у западных аналогов. Агрегат подтвердил надежность работы в ходе опытно-промышленной эксплуатации, отработав более 5700 часов на специальном испытательном стенде в Иваново.

Графеновые нанотрубки от OCSiAl.

R&D центр OCSiAl в Академгородке (Новосибирск). Фото: Пресс-служба OCSiAl

Они способны значительно улучшить механические свойства, электро- и теплопроводность различных материалов (резины, композитов, полимеров). Мощность производства OCSiAl в Новосибирске - 80 тонн в год. И технология промышленного производства графеновых нанотрубок есть только у России. Поэтому новосибирская компания держит примерно 90 процентов мирового рынка. Кстати, РОСНАНО стало первым из внешних инвесторов, кто поверил в эту технологию. А OCSiAl стала первой в портфеле РОСНАНО компанией, чья стоимость превысила 1 миллиард долларов. И в 2019 году она вошла в глобальные списки компаний-"единорогов" (стартапов, чья капитализация достигла этой суммы) от Crunchbase и CB Insights.

Высокоточная диагностика онкологических заболеваний от "ПЭТ-Технолоджи". Метод ПЭТ/КТ (позитронно-эмиссионная томография/компьютерная томография) - современный и перспективный способ выявления онкозаболеваний, применяемый более чем в 100 странах мира. В 15 регионах России открыто 16 центров ПЭТ-Технолоджи, действуют два собственных производства радиофармпрепаратов. За восемь лет диагностику здесь прошли 180 тысяч пациентов, более 1,8 тысячи были охвачены неинвазивной радиотерапией с использованием аппарата "Кибер-нож". "МедИнвестГрупп", в которую входит ПЭТ-Технолоджи, планирует к 2025 году открыть еще 40 центров ПЭТ-КТ в регионах, а также развивает современную лучевую терапию на базе линейных ускорителей.

Гибкий экран от Российского центра гибкой электроники (РЦГЭ).

Чистый производственный зал класса ISO5 площадью 1500 м2. Фото: Пресс-служба ГК "ТехноСпарк"

В гибкой электронике у России есть шанс освоения передовых технологий одновременно с мировыми лидерами. Троицкий РЦГЭ производит ключевые компоненты для широкого спектра радиоэлектронных устройств - TFT-матрицы для дисплеев ("электронная бумага", ЖК-экраны, OLED-дисплеи) и сенсоров (биометрические сенсоры, детекторы рентгена), а также интегральные микросхемы для радиочастотных меток и датчиков. Это стало возможным благодаря освоению технологии изготовления TFT-матриц на пластиковой подложке. Троицкий центр способен производить 4 тысячи квадратных метров гибкой, ударостойкой и легкой электроники в год.

Оптическое волокно для высокоскоростного интернета от компании "Оптиковолоконные Системы". Саранский завод - единственный в России производитель оптического волокна - основы современных сетей связи. Здесь налажен выпуск продукции, необходимой для развития сетей 5G и реализации нацпроекта "Цифровая экономика". Среди клиентов завода - российские операторы связи "Ростелеком" и МТС. Саранская продукция экспортируется в 14 стран мира, включая 5 стран Евросоюза. Компания выпускает 4 миллиона километров оптического волокна в год, закрывая около половины потребностей внутреннего рынка.

Производитель импортозамещающих и инновационных лекарственных средств "Нанолек".

Производство вакцин и биопрепаратов. Фото: Пресс-служба "Нанолек"

С 2014 года в Кировской области работает российская биофармацевтическая компания. В период пандемии весной-летом 2020 года фармкомпания активно вступила в борьбу с коронавирусной инфекцией.Освоен выпуск гидроксихлорохина - препарата, включенного в схемы лечения COVID-19. Совместно с компанией "Эфферон" "Нанолек" начал производить сорбционные колонки "Эфферон ЦТ" для купирования "цитокинового шторма", и терапии острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), а также устройство "Эфферон ЛПС" для терапии сепсиса и септического шока. Оба медизделия применяются в российских клиниках для лечения осложнений COVID-19.

Умные системы безопасности "ЭЛВИС-НеоТек". Разработчик и производитель систем видеонаблюдения с применением технологий распознавания образов, компьютерного зрения, радиолокационного, видео, тепловизионного наблюдения. Здесь впервые в России создали процессор VIP-1 с величиной транзисторов в 40 нанометров, с помощью которого системы компьютерного зрения способны различать и классифицировать любые объекты с высокой скоростью. Системы безопасности применяются для охраны государственных объектов, объектов ТЭК и промышленности, защиты аэропортов и в комплексах "Безопасный город". Этой весной компания создала актуальную для пандемии систему автоматического измерения температуры и контроля перемещения граждан, имеющих потенциально опасные симптомы, - "Рубеж-Т".

Сервисные роботы Promobot.

Promobot Thermocontrol. Фото: Пресс-служба компании Promobot

Пермская компания Promobot- крупнейший производитель автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе. Они используются в 40 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей. Одна из последних разработок - терминалы Thermocontrol, применяемые автоматического бесконтактного измерения температуры тела. Сегодня эта техника используется многими компаниями по всему миру для защиты персонала, а ее востребованность объясняется высокой точностью измерения до 0,2 градусов, средней скоростью замера в 5 секунд и способностью работать без участия человека.