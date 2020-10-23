В Гидрометцентре спрогнозировали нестандартный ноябрь

Ноябрь на большей части территории России окажется теплее обычного, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По предварительному прогнозу, составленному Гидрометцентром, на европейской территории, Урале, в Сибири (за исключением отдельных районов), на Дальнем Востоке среднемесячная температура окажется в пределах климатической нормы и чуть выше нормы.

Выше климатической нормы более чем на один градус, по словам синоптика, температура окажется на севере, в центре европейской территории, в Поволжье, а также на юге - в Ростовской и Волгоградской областях. Также на градус выше нормы температура может быть на Урале, Ямале, Таймыре, на всей территории Якутии, кроме западных районов, в Забайкальском крае и Амурской области, в Хабаровском крае и Магаданской области, на Чукотке.

Прохладнее обычного может быть на юго-востоке Ханты-Мансийского округа, в Томской и Кемеровской областях, в центральных районах Красноярского края, включая и Красноярск.

В центре европейской территории в ноябре по ночам обычно столбики термометров опускаются до минус 1-6 градусов. Днем в основном около нуля. При похолоданиях ночные температуры могут составить минус 15, днем возможны и 10-градусные морозы. Эти температуры характерны и для Москвы. Осадков в ноябре в столичном регионе выпадет в пределах нормы. А температура окажется выше нормы на один градус и более. В 10-х числах ноября наступает климатическая зима. Снежный покров устанавливался в прежние годы в 20-х числах ноября. Но сейчас со снегом проблематично. В прошлую зиму в столичном регионе его вообще практически не было.

Примерно такая же погода в ноябре и на северо-западе - в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях. В Архангельской области и Коми ночные температуры обычно достигают минус 13 градусов, а при похолоданиях и минус 20 градусов. Днем обычно минус 5, а при похолоданиях возможны и все минус 15.

В южных регионах по ночам в ноябре уже тоже отрицательные температуры. В Краснодарском крае еще может быть до плюс 4 градусов. А днем от плюс 3 до плюс 11 градусов.

На юге Урала - в Свердловской, Курганской и Челябинской областях и Пермском крае- примерно такая же погода, как на востоке европейской территории- в Архангельской области. Ночью около минус 10-ти, днем около минус 5 градусов. При похолоданиях возможны 20-градусные морозы. На юге Западной Сибири преобладающая температура ночью минус 15, а днем минус 6-8 градусов. При похолоданиях ночью минус 25, днем -минус 20.

Самое холодное место в России в ноябре - это север Якутии. Там по ночам уже возможны 30-градусные морозы. Даже до 37 градусов может понижаться температура. А днем лишь на 10 градусов выше.

Много осадков в ноябре ожидается на юге Карелии, в Ленинградской и Новгородской областях, Тверской, Ярославской, Ивановской, Владимирской областях, на западе Архангельской области, в Кировской области. За месяц может выпасть до 70 мм осадков.

Много осадков будет в Челябинской области, на юге Свердловской и Тюменской областей, а также на крайнем западе Красноярского края и в Красноярске. Также больше обычного выпадет осадков в Иркутской области, на севере Забайкалья. В Хабаровском крае, на юге Магадана и Камчатки тоже будет много осадков.

Мало осадков прогнозируется в Курской, Белгородской, Тамбовской и Воронежской областях, в Саратовской и Самарской областях, в Ростовской области. На юге Забайкалья вообще может обойтись без осадков.

Уточненный прогноз на последний осенний месяц будет готов в конце октября.