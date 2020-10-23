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23.10.2020 22:32
Рубрика: Власть

В Кремле прокомментировали слова Трампа про Нагорный Карабах

Текст: Кира Латухина

В Москве пока не понимают, о чем именно говорил американский лидер Дональд Трамп, говоря про "очень хороший прогресс" по Карабаху.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин заявил об особом значении урегулирования в Карабахе для России

"Мы пока не знаем", - сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос, согласны ли в Кремле с такой оценкой.

Вчера, выступая на международном дискуссионном форуме "Валдай", Владимир Путин заявил, что несколько раз в день говорит по телефону с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении. Сегодня утром Песков сказал журналистам, что Россия делает все возможное, чтобы остановить войну и вывести процесс урегулирования карабахского конфликта в мирное русло.

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