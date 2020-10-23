В Роспотребнадзоре пояснили особенности передачи COVID-19 от взрослых к детям

Коронавирус начинается со взрослых, которые заражают детей, а не наоборот. Предположение о том, что школьники являются активными разносчиками COVID-19 не подтвердилось. Об этом рассказал директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян.

"Когда стало известно, что дети болеют редко, было предположение, что они переносят инфекцию в бессимптомной форме или являются носителями вируса, и соответственно, от них заражаются пожилые. Но в одной из скандинавских стран было проведено исследование, которое показало, что не дети заражают пожилых, а пожилые заражают их", - цитирует эксперта РИА Новости.

Вирус размножается в организме, только если ему удалось проникнуть в клетки. Главными "входными воротами" является рецептор ACE2, масштаб которого в клетках увеличивается с возрастом, то есть у детей он минимален, а у взрослых максимален, особенно у пожилых, уточнил Тотолян. По его словам, в структуре заболевших COVID-19 дети составляют не более десяти процентов.

Ранее специалисты ведомства назвали фактор, который существенно ослабляет иммунитет человека. На работоспособность защитного барьера влияет переохлаждение. Перепады температур делают человека беззащитным перед вирусами. Именно поэтому сейчас особенно важно следить за соблюдением температурного режима в помещениях, предупреждают в Роспотребнадзоре.