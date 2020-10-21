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Рубрика: Общество

Роспотребнадзор: Переохлаждение снижает защиту организма от COVID-19

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Переохлаждение снижает защитный барьер организма, призванный противостоять вирусам, в том числе и SARS-CoV-2. Именно поэтому в сейчас особенно важно следить за соблюдением температурного режима в помещениях, предупреждают специалисты Роспотребнадзора.

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"Температурная норма для игровых младшей, средней и старшей групп детских садов - от 21 до 23 градусов тепла, для спальных комнат - это плюс 19-20 градусов. В школьных классах комфортной считается температура от +18 до +24, в палатах лечебно-профилактических учреждений это +20+26, в жилых комнатах в организациях социального обслуживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов должно быть +20+22 градуса", - со ссылкой на пресс-службу организации пишет РИА Новости.

По оценкам Минздрава России, ситуация с COVID-19 станет стабильнее примерно через две недели, когда проявят себя принятые ограничения в регионах. Локальные меры вводятся в зависимости от ситуации на местах. Их главная цель - удержать ситуацию с заболеваемостью под контролем.

Справиться с пандемией поможет вакцинация. Российская наука продолжает работать над созданием эффективных препаратов против нового типа коронавируса. Предположительно массовая вакцинация начнется в конце ноября, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Сейчас формируются списки категорий населения, которые должны привиться.

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