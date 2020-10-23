Вашингтон ввел новые санкции против КСИР и "Хезболлы"

Минфин США внес в санкционный список двух представителей шиитской ливанской партии "Хезболлах", иранского посла и три организации, связанные с Корпусом стражей исламской революции (элитные части вооруженных сил Ирана). Это означает, что теперь вся собственность и имущественные интересы данных лиц и компаний блокируются на территории США, а американцам запрещено проводить с ними любые деловые операции.

Под санкции попали представители руководства партии Набиль Каук и Хасан аль-Багдади, пишет ТАСС, ссылаясь на распространенные в четверг заявление ведомства. Внесенного в черный список посла Ирана в Ираке Ираджа Масджеди в Вашингтоне считают близким советником командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР Касема Сулеймани, убитого США в январе этого года. Что касается попавших под санкции трех иранских организаций, среди которых "Международный союз виртуальных медиа" и "Исламский союз радио и телевидения", то их обвиняют в вмешательстве в американский избирательный процесс 2020 года.

Ранее Тегеран прокомментировал заявления директора Национальной разведки США Джона Рэтклиффа о том, будто Исламская республика собирается "повлиять на президентские выборы" в ноябре. С опровержением выступил пресс-секретарь делегации Ирана в ООН Ализера Мирюсефи. По его словам, эти утверждения "абсурдны" и нацелены на внутреннюю аудиторию Соединенных Штатов, которые сами регулярно вмешиваются в электоральные процессы в других странах. При этом у Тегерана нет никаких предпочтений по поводу исхода ноябрьского голосования, подчеркнул Мирюсефи.