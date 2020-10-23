Вирусолог назвал сроки выхода России на плато по заболеваемости коронавирусом

Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом через одну-две недели, то есть в начале ноября, заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

"Здесь предсказать с большой точностью нельзя, но я думаю, что может занять еще одну-две недели. Я думаю, что в начале ноября мы выйдем на плато", - цитирует ученого РИА Новости.

Он пояснил, что ситуация постепенно стабилизируется благодаря принятым мерам. Плато будет характеризоваться стабильными показателями вновь выявленных заболевших в сутки - около 10 тысяч человек, и отсутствием прироста этого значения.

При этом вирусолог допустил, что зимой плато пройдет на более высоком уровне, чем это было летом. "Это естественно, потому что это сезон благоприятный для этого заболевания. Погода меняется в сторону похолодания, у людей снижается иммунитет в этот период", - добавил Альтштейн.

Новый год России придется встречать с коронавирусом, отметил он.

По последним данным оперштаба, в России за сутки выявлено 17,3 тысячи заболевших коронавирусом.