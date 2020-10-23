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Рубрика: Общество

ВОЗ прогнозирует тяжелое развитие COVID-19 из-за роста заболеваемости

Текст: Светлана Ментюкова
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Из-за того, что многие страны фиксируют непрерывный рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, ближайшие месяцы будут очень тяжелыми. Такое заявление сделал гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, передает "Интерфакс".

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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"В очень многих странах фиксируется экспоненциальный (непрерывный - прим. "РГ") рост числа случаев COVID-19, и это приводит к тому, что больницы и отделения интенсивной терапии работают близко к пределу своих возможностей или даже сверх него", - сказал Гебрейесус, добавив, что поэтому "следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми".

На этом фоне гендиректор ВОЗ призвал мировых лидеров "предпринимать незамедлительные действия, чтобы не допустить дальнейших ненужных смертей, катастрофических нагрузок на службы здравоохранения, а также закрытие школ". По данным ВОЗ, по состоянию на 23 октября в мире зарегистрировано 41 570 883 подтвержденных случая COVID-19, включая 1 134 940 случаев смерти.

Как ранее сообщала "РГ", министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко также отметил серьезное ухудшение ситуации с распространением коронавируса в мире в последние недели.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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