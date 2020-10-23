Мурашко заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

"К сожалению, клиническая ситуация по новой коронавирусной инфекции в мире в течение последних недель имеет тенденцию к существенному ухудшению", - сказал Мурашко, выступая на международном межпартийном форуме "ШОС +" (Цитата по ТАСС).

Он отметил, что пандемия новой коронавирусной инфекции выявила проблемы с предоставлением населению плановых лечебных и профилактических мероприятий. Системы здравоохранения всех стран должны совершенствоваться, чтобы преодолеть этот вызов.

По данным доклинических исследований, вакцина против коронавируса "Спутник V", которую Россия зарегистрировала в мире, показывает хорошие результаты, отметил Мурашко.