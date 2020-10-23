ВОЗ зафиксировала новый рекордный прирост случаев коронавируса за сутки

В мире число новых случаев заражения коронавирусом снова побило рекорд. Всемирная организация здравоохранения зафиксировала за сутки 423 819 пациентов с COVID-19.

До этого рекордной была цифра 412 889, установленная 17 октября, пишет РИА Новости. Всего на планете новым коронавирусом заболели уже свыше 41,2 миллиона человек, выздоровели 28,1 миллиона. Жертвами COVID-19 стали 1,1 миллиона пациентов.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал простой способ определения заражения COVID-19. По его словам, когда человек перестает чувствовать запахи и вкусы, это может сигнализировать о том, что у него коронавирус. Происходит это потому, что вирус поражает, условно говоря, нейроны, то есть нервные клетки, которые воспринимают вкус и запах. Поэтому у больных COVID-19 часто исчезают обоняние и вкус. При этом не бывает насморка.