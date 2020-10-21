К декабрю объемы производства вакцины "Спутник-V" составят 5-6 млн доз в месяц

Объем производства вакцины от коронавируса "Спутник V" может составить к декабрю до 5-6 млн доз в месяц, об этом заявил руководитель Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург на заседании Совета Федерации.

"Приблизительно в декабре количество выпускаемого препарата, я надеюсь, составит 5-6 млн доз в месяц, что позволит за 10-12 месяцев проиммунизировать 70% населения нашей страны. Это тот период, за который инфекции, передающиеся аэрозольным путем, можно сделать вакциноуправляемыми", - сказал он.

Гинцбург пояснил, что выпускать вакцину "Спутник V" будут на пяти фармплощадках, три из них - крупнейшие в стране. В понедельник производство препарата начинает компания "Генериум", для этого у нее уже есть в достаточном количестве наработанный материал - биологическая основа. По словам руководителя Центра им. Гамалеи, ожидается, что через 2-3 недели, максимум через месяц, "Генериум" выпустит первый миллион доз вакцины. В начале ноября выпуском вакцины займется компания "Биокад", которая располагает самыми крупными производственными мощностями. А следом за ней, с небольшим опозданием, свои площадки развернет компания "P-Фарма".

Каждый из этих фармпроизводителей также выпускает моноклональные антитела для онкологических больных, это очень напоминает производство векторных вакцин, поэтому значительно упростило трансфер технологий на эти площадки, следует из слов Гинцбурга.