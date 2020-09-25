Депздрав рекомендовал диабетикам I и II групп соблюдать домашний режим

"В соответствии с указом мэра Москвы от 25 сентября 2020 г. №92-УМ департаментом здравоохранения Москвы определен перечень хронических заболеваний и состояний, при которых жителям настоятельно рекомендуется не покидать место проживания, - отмечается в материале. - По сравнению с весной этот список категорий граждан расширен, в него дополнительно вошли беременные и женщины в послеродовом периоде, жители с нарушением иммунной системы, болезнями мочеполовой системы, костной-мышечной системы и соединительной ткани (ревматологическими заболеваниями), дополнительные категории болезней системы кровообращения и эндокринной системы".
Опыт борьбы с коронавирусом показал, что больные сахарным диабетом относятся к группе риска и при заболевании новой коронавирусной инфекцией для них повышается вероятность осложнений и тяжелого течения заболевания. Кроме того, сочетание простудных заболеваний и COVID-19 представляет для них большую опасность и может также иметь тяжелые последствия.
В депздраве рекомендуют горожанам из группы риска временно ограничить контакты с родственниками и знакомыми, проживающими отдельно. Для походов в магазин и получения каких-либо услуг следует обратиться за помощью к более молодым членам семьи. Если же крайне необходимо посещение общественных мест, помните об обязательном ношении средств индивидуальной защиты. А в случае возникновения симптомов ОРВИ - оставаться дома и вызвать врача.