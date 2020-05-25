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Пока доступны только 88 из 131 МФЦ "Мои документы". Расположены они в наиболее густонаселенных районах. В них можно получить 144 услуги.

В офис центра можно пойти только по предварительной записи, даже для того, чтобы получить уже готовые документы. Записаться можно через mos.ru. В зависимости от услуги система подскажет ближайший к дому офис, в котором ее можно получить.

Собянин назвал дату открытия МФЦ

Можно подать документы на оформление водительского удостоверения, российского паспорта, встать на регистрационный учет по месту пребывания или по месту жительства. Еще в 17 офисах можно оформить документы по кадастровому учету и регистрации прав по заявлению от индивидуальных предпринимателей и юрлиц, а физлицам доступны услуги по кадастровому учету и регистрации прав на объекты недвижимости, находящиеся за пределами столицы.

Специалисты центров занятости, которые переехали еще в прошлом году в МФЦ, тоже вышли на работу и помогают оставшимся безработным москвичам в подборе вакансий, получении статуса и пособий. Каждый день "Мои документы" будут обслуживать около 30 тысяч горожан с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности. Обязательна разметка, рециркуляторы, в окнах приема - стекла-экраны. Все специалисты прошли тестирование на коронавирус. Прием они ведут в масках и перчатках, это требование относится и к посетителям. Перед входом в МФЦ измеряют температуру. Обязательно приходить в назначенное время, не создавать очереди. На выдачу отводится 15 минут, на прием и оформление бумаг - 45 минут. Районные центры открыты с 08.00 до 20.00, флагманские - с 10.00 до 22.00. Получить консультацию по оформлению услуги можно по телефону: +7 (495) 777-77-77.

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