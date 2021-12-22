Больше половины россиян выступают за включение лечения COVID-19 в ДМС

53% россиян не возражают против включения лечения коронавирусной инфекции в состав программ добровольного медицинского страхования (ДМС). Таковы итоги сборного социологического исследования компаний "Росгосстрах", "Росгосстрах жизнь" и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, публикуемого на сайте "Росгосстрах жизнь".

При этом, как известно, лечение COVID-19 входит в программу ОМС. Тем не менее, более половины россиян высказались за желательное включение лечение от коронавируса в ДМС, 27% полагают, что "это надо сделать обязательно", 26% высказались осторожнее - "скорее нужно", 16% категорически против такой программы, 30% затруднились с ответом.

Один из важных итогов опроса - 32% опрошенных считают присутствие лечения от COVID-19 в программе ДМС важным аргументом в пользу приобретения такого рода страховки. Причем чаще других включению лечения коронавируса в программы ДМС говорили "да" те, кто моложе: 55% 25-34-летних и 54% 18-24-летних против 46% тех, кому больше 35 и 55 лет. Женщины высказывались за включение лечения от COVID-19 чаще мужчин (56% против 51%), а мужчины чаще были против (18% против 15%).

Что же касается разделения мнений по регионам, то чаще других за включение лечения коронавируса в программы ДМС высказывались участники опроса в Тюменской (60%), Самарской (59%) и Саратовской (58%) областях, а также в Башкирии (58%), Татарстане (58%), Москве (57%), Санкт-Петербурге (57%) и Новосибирской области (56%).