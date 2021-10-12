Заболевших коронавирусом опять стало больше, и регионы вынуждены ужесточать андиковидный режим. При этом вводить полный локдаун никто не собирается. Пока санитарные власти ограничиваются обязательной вакцинацией, QR-кодами, переводом на "удаленку" школьников, студентов, пенсионеров.

- Другого выхода у нас просто нет. Статистика показывает: смертность растет. К сожалению, умирают не только взрослые, но и молодые люди, - объяснил введение дополнительных ограничений президент Татарстана Рустам Минниханов.

Республика стала еще одним регионом, где появились QR-коды. Теперь без них невозможно с 11 октября попасть в торговые центы, спортивные арены, кинотеатры, выставки. Посетить без сертификата о вакцинации можно только продуктовые магазины, общественный транспорт, банки, аптеки, отделения почты, библиотеки, бани, прачечные и парикмахерские.

Другое ограничение - татарстанцев старше 65 лет, которые не сделали прививку, отправили на самоизоляцию. Об усилении антиковидного режима в республике объявили еще седьмого октября, уже на следующий день в мобильных пунктах выстроились очереди из желающих сделать прививку. Прирост числа вакцинированных за одни сутки составил 10300 человек.

Вынуждены ввести QR-коды и соседней Башкирии, где ситуация с каждым днем ухудшается. Сертификат о вакцинации нужен, чтобы попасть в музеи, концертные залы, дома культуры. Без QR-кода или отрицательного ПЦР-теста не получится даже купить билеты даже на междугородние автобусы. С 18 октября те же ограничение начнут действовать в салонах красоты, фитнесс-клубах, банях, а также в кафе и ресторанах с 50 и более посадочными местами.

Власти регионов просят жителей и бизнес с пониманием относиться к новым ограничительным мерам. Даже если они кому-то приносят неудобства. Например, владельцы пермских фитнесс-клубов заявили, что ужесточение антивковидного режима может привести банкротству. "Количество посетителей уменьшилось больше чем в два раза, - рассказал "РГ" директор одного из клубов. - Нам приходится возвращать деньги". А сами любители спорта вовсе не сетуют. "Потерпим. Главное - безопасность" - говорят они.

Вводить полный локдаун пока никто не собирается

Ради безопасности в регионах закрывают детские игровые площадки в торговых центрах, ограничивают работу кафе и фастфудов (только на вынос), отправляют школьников и студентов на дистанционное обучения. Например, на дистант перевели учащихся самарских школ - с 6 по 10 классы. Пока "домашний" режим ввели на две недели. И его продлят, если эпидемиологическая ситуация станет еще хуже.

Воронежские школы с 12 октября тоже ушли на дистант. Каникулы у ребят наступят раньше обычного и продлятся с 25 октября по 3 ноября. Переходят на удаленный режим и сотрудники организаций, которые занимаются образовательными программами. Работодателям так же перевести на "удаленку" или отправить в оплачиваемый отпуск сотрудников, чьи дети учатся в начальной школе.

Удаленный режим работы теперь вводится в Крыму - для сотрудников старше 65 лет. Причем, эта норма не касается медицинских учреждений. На "дистант" переходят и работники государственных структур и органов местного самоуправления. Стремительный рост числа заболевших вынуждают власти Крыма вводить другие ограничения. Например, до декабря отменяется льготный бесплатный проезд в общественном транспорте для жителей старше 65 лет. Исключение - работники больниц и поликлиник. А с 23 часов до 8:00 полностью запрещены любые коммерческие пассажирские перевозки с использованием моторных лодок, катеров и маломерных судов.

Но самой масштабной мерой становится обязательная вакцинация отдельных категорий жителей. С 11 октября ее ввели еще несколько регионов. Среди них - Приморье, ЕАО, Ростовская область. По словам руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяной Детковской, ежедневно в Приморье выявляются более 200 новых случаев заболевания, при этом темпы вакцинации остаются низкими. И это не позволяет сформировать коллективный иммунитет. Список тех, кто обязан сделать прививку, обширен. Это работники сферы услуг, образования, здравоохранения, соцащиты, транспорта, культуры. Должны вакцинироваться и сотрудники детских игровых комнат, развлекательных центров. Требование об обязательной вакцинации относится и к чиновникам.

Власти Челябинской области до последнего откладывали введение таких экстренных мер, разъясняя, что прививка - единственный способ обезопаситься. В итоге решение о вакцинации приняли санитарные врачи - ведь заболеваемость ковидом с начала осени выросла на 30 процентов. Теперь прививка станет "пропуском" для работы в образовательных и медицинских учреждениях, организациях культуры и спорта, банках, МФО и МФЦ, предприятиях сферы услуг, транспорта, ЖКХ и соцзащиты.

- В наших лечебных учреждениях заполнены все койки, и 94 процента госпитализированных - это непривитые граждане. Так что обязательная вакцинация - это своевременная мера, если мы хотим, чтобы обычная жизнь продолжалась без локдаунов и дополнительных ограничений, - прокомментировал решение врачей глава региона Алексей Текслер.

Калининградская область тоже решилась на обязательную вакцинацию. Кроме чиновников, работников торговли, общепита прививку обязаны сделать работники жилищно-коммунальной, туристической и строительной сфер, частных охранных предприятий, детских развлекательных учреждений, курьеры, перевозчики, специалисты по дезинфекции, организаторы массовых спортивных мероприятий. О важности вакцинации говорит статистика. Как отмечает завотделением анестезиологии и реанимации Центральной городской клинической больницы Марина Ткачева, более 90 процентов госпитализированных пациентов ковидных стационаров - непривитые люди.

- Спрашиваю 66-летнего пациента, почему не прививались, - рассказывает Марина Ткачева. - Отвечает: "Не хотел". А сейчас у него легкие поражены на 80 процентов, и он находится на кислороде…

Остается сложной ситуация с ковидом в Москве. "Вирус снова перешел в наступление", - написал в своем телеграмм-канале главный врач больницы N 40 Денис Проценко. Рассказывая, что происходит в клинике, первой в стране встретившей пандемию, он сообщает: "Больница в Коммунарке стремительно наполняется пациентами с COVID-19, непростая ситуация в реанимационных отделениях - большое количество больных". Подтверждают эти выводы и данные оперативного штаба по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом: за последние две недели заболеваемость в Москве выросла в полтора раза

По мнению Дениса Проценко при той непредсказуемости в поведении опасного вируса, которую наблюдает сейчас мир, единственный выход в борьбе с ним - это ранняя диагностика заболевания, которая может помочь оперативно прервать цепочки заражений. Именно на это делают ставку и столичные власти. С 1 октября в городе был введен новый алгоритм ведения больных с ОРВИ. Чтобы не пропустить под его маской коронавирус, всем таким пациентам сейчас делается экспресс-тест. А начиная с этой недели, его бесплатно может сделать и каждый желающий.

Свободное тестирование организовано в 10 флагманских центрах "Мои документы" и крупных торговых центрах. "Каждый из этих пунктов может протестировать порядка 200 человек, а все вместе - 4 тысячи горожан в сутки, в месяц до миллиона", - рассказали "РГ" в пресс- службе департамента здравоохранения Москвы.

При необходимости число пунктов экспресс-тестирования город готов увеличить вдвое. "В условиях пандемии очень важно вовремя выявлять заболевание, чтобы своевременно начать лечение и снизить возможность тяжелого течения, - объяснила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - Это так же позволит выявлять случаи бессимптомного течения коронавируса".

В мэрии надеются, что с помощью экспресс-теста можно мягко и в то же время эффективно остановить распространение COVID-19. В свою очередь это позволит отложить или вовсе избежать ввода жестких ограничений вроде закрытия общественных пространств, то есть не лишать горожан привычного образа жизни и в то же время не наносить вреда экономике столицы.

Между тем

Во властных структурах продолжают обсуждать, как побудить население к более активной вакцинации. По законодательству после внесения вакцинации против коронавируса в Национальный календарь профилактических прививок решения о введении обязательных прививок в группах риска принимают главные государственные санитарные врачи регионов совместно с губернаторами, и почти повсеместно сейчас ужесточают ограничительные меры, надеясь, что удастся избежать тотального локдауна.

При этом раздается все больше голосов в пользу проведения обязательных прививок против COVID-19. Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев предложил ввести штрафные санкции за отказ от вакцинации, особенно для граждан группы высокого риска. "Считаю, можно обсуждать какие-то не только мягкие разрешительные меры вроде QR-кодов, но и прямые штрафные санкции за уклонение от вакцинации, по крайней мере, для тех групп населения, где риск очень высокий", - сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва". Он назвал сумму в 5 тыс. руб. "адекватной", если учесть, что лечение одного больного в COVID-стационаре обходится в 200 тыс. руб., а с учетом косвенного ущерба - ближе к 500 тыс. руб., считает эксперт.

Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков откомментировал предложение ввести штрафы и жесткие меры. Он пояснил, что регионы действуют, принимая решения об ограничениях, в зависимости от резервного количества койко-мест в стационарах. При этом во многих регионах больницы переполнены, количество резервных коек стремительно сокращается, потому что заболевает больше людей, чем выздоравливает. "Главная задача - идти посередине между задачей разрыва эпидемиологических цепочек и предотвращения увеличения количества заболевших и обеспечением условий, чтобы экономика могла дальше работать и люди могли зарабатывать деньги", - заключил Песков.

"Сделано главное - для граждан созданы все условия, чтобы они спасали свою жизнь, делая прививки", - сказал он, признав, что "уровень вакцинации у нас непозволимо маленький. Отсюда такая большая смертность". Песков подчеркнул: "Пандемия не уходит, возвращается новыми волнами, более агрессивными штаммами, которые более вирулентны. Это представляет большую опасность. Единственное, что сохраняет жизни - это прививка".

Подготовила Ирина Невинная