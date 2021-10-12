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проект «Социальный банк вопросов по COVID-19»

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ВОЗ может одобрить вакцину "Спутник V" до конца года 11:36
Минздрав разрешил исследование "КовиВака" среди россиян старше 60 лет 11.10.2021
Роспотребнадзор: Коронавирусом в среднем болеют 11 дней 11.10.2021
В Роспотребнадзоре рассказали, в каком случае пациент легче перенесет COVID-19 11.10.2021
Исследование: Прививку от COVID-19 и гриппа можно делать одновременно 10.10.2021
Хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получили почти 48 млн россиян 08.10.2021
В Минздраве объяснили, как действуют вакцины от COVID-19 на пожилых 08.10.2021
В Минздраве рассказали об особенностях реабилитации для пожилых после COVID 08.10.2021
Врач рассказала, как планировать беременность после коронавируса 07.10.2021
ВОЗ: Проблема, мешавшая процедуре оценки "Спутника V", решена 07.10.2021
ВОЗ опубликовала официальное определение постковидного синдрома 07.10.2021
Эксперт: "Дельта" может оказаться последним вариантом коронавируса 07.10.2021
Гинцбург анонсировал испытания единой вакцины против гриппа и COVID-19 07.10.2021
Назван главный фактор выживаемости больных коронавирусом 06.10.2021
В Минздраве предупредили об опасном последствии COVID-19 05.10.2021
Гинцбург раскрыл детали вакцинации подростков "Спутником V" 05.10.2021
Роспотребнадзор назвал новую группу риска по гриппу 05.10.2021
Голикова заявила о кратном росте заболеваемости COVID-19 среди детей 05.10.2021
Голикова назвала главную группу риска по заболеваемости COVID-19 05.10.2021
Новый прибор для уничтожения коронавируса начали выпускать в России 05.10.2021
Голикова: Меры по борьбе с коронавирусом позволят обойтись без локдауна 05.10.2021
Ученые нашли 60 вариантов "дельта"-штамма COVID-19 05.10.2021
Центр Гамалеи назвал сроки регистрации "Спутника V" в ВОЗ 05.10.2021
Иммунолог: Частота дыхания укажет на заболевание COVID-19 05.10.2021
Роспотребнадзор разъяснил порядок проведения массовых мероприятий 04.10.2021
Мурашко рассказал, какую прививку нужно сделать в первую очередь 04.10.2021
Мурашко сообщил, что больше нет проблем для регистрации "Спутника V" в ВОЗ 04.10.2021
Названы сроки вакцинации от COVID-19 после перенесенных гриппа или ОРВИ 02.10.2021
Назван процент россиян, генетически склонных к тяжелой форме COVID-19 01.10.2021
Роспотребнадзор: Пожилые люди переносят вакцинацию от COVID-19 легко 01.10.2021
Врачи сообщили о резкой смене симптомов COVID-19 30.09.2021
Попова: 11 регионов не выполняют норму по охвату тестированием на COVID-19 30.09.2021
Голикова заявила о начале "сложного периода" из-за COVID-19 30.09.2021
Эксперт оценил возможную длительность начавшейся очередной волны COVID-19 30.09.2021
Врач назвал распространенный признак "дельта"-штамма коронавируса 29.09.2021
"КовиВак" защищает от коронавируса более чем на 98% 29.09.2021
Вакцина ФМБА показала эффективность по итогам доклинических исследований 29.09.2021
Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 5 миллионов москвичей 29.09.2021
Инфекционист Тимаков назвал лучшее время для вакцинации от COVID-19 29.09.2021
Расходы на борьбу с COVID-19 в 2021 году составят около триллиона рублей 28.09.2021
Минздрав заявил о высоком риске смерти в течение полугода после COVID-19 28.09.2021
Роспотребнадзор: COVID-19 может проявляться лишь проблемами с ЖКТ 28.09.2021
Более 7 млн доз второго компонента "Спутник V" доставлены за рубеж 27.09.2021
Разработчики сообщили, когда может стать доступна вакцина "Бетувакс" 27.09.2021
ВОЗ возобновит расследование происхождения COVID-19 27.09.2021
Оперштаб: В Москве выявлено 3211 новых случаев COVID-19 25.09.2021
Попова заявила об отсутствии оснований для введения локдауна в РФ 24.09.2021
Роспотребнадзор: В России появилась новая группа риска по гриппу 24.09.2021
Гинцбург: Ревакцинироваться от COVID-19 можно любым препаратом 24.09.2021
Эндокринологи развеяли миф о влиянии вакцинации на детородную функцию 24.09.2021
Как получить гибридный иммунитет для защиты от новых мутаций COVID-19 24.09.2021
Эндокринологи: COVID-19 способствует ожирению 24.09.2021
Эпидемиолог Роспотребнадзора дал прогноз по ситуации с COVID-19 осенью 24.09.2021
Кабмин не поддержал законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам 23.09.2021
Центр Чумакова нарастит производство "КовиВака" более чем в два раза 23.09.2021
ВОЗ: Полсотни государств не привьют 10% населения до конца сентября 23.09.2021
В Роспотребнадзоре оценили опасность мутации "дельта"-штамма COVID-19 22.09.2021
Врач назвал лучший способ диагностики пневмонии при COVID-19 20.09.2021
Ученые выявили особенность мутировавшего коронавируса 18.09.2021
Иммунолог: После COVID-19 другие инфекции могут протекать тяжелее 17.09.2021
Кабмин выделит еще около 3 млрд рублей на страховые выплаты медработникам 16.09.2021
В Москве начали применять новую терапию против коронавируса 16.09.2021
В Беларуси заявили об эффективности "Спутника V" 15.09.2021
Попова отнесла переболевших COVID-19 к группе риска по гриппу 15.09.2021
Попова назвала процент россиян, зараженных "дельта"-штаммом коронавируса 15.09.2021
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В Минздраве назвали абсолютное противопоказание к вакцинации от COVID-19 13.09.2021
Роспотребнадзор рассказал, какие штаммы коронавируса циркулируют в России 13.09.2021
Гинцбург объяснил, почему поменялась тактика вакцинации 10.09.2021
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Разработчик подтвердил эффективность "Спутник V" против штамма "дельта" 10.09.2021
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Иммунологи выяснили причину тромбообразования при COVID-19 10.09.2021
В Роспотребнадзоре назвали срок перерыва между прививками от гриппа и COVID 09.09.2021
Вторая фаза испытаний вакцины ФМБА от коронавируса пройдет до конца года 09.09.2021
В Росздравнадзоре рассказали, сколько вакцинированных заболевают COVID-19 08.09.2021
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Собянин: Плановая медпомощь в пандемию сохраняется 07.09.2021
Собянин: Москва готова к любому сценарию развития пандемии 07.09.2021
Собянин: Заболеваемость COVID-19 может вырасти осенью 07.09.2021
Собянин: Новых ограничений из-за COVID-19 в Москве не планируется 07.09.2021
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Мурашко рассказал о доле непривитых в числе госпитализаций с COVID-19 07.09.2021
Инфекционист рассказал об опасности микст-инфекций COVID-19 и гриппа 07.09.2021
Инфекционист рассказал, когда коронавирус отступит в России 06.09.2021
Первым компонентом вакцины привились более 46 млн россиян 06.09.2021
Узнать, где сдать плазму для переболевших COVID, поможет стопкоронавирус.рф 06.09.2021
В России могут появиться альтернативные схемы лечения COVID-19 06.09.2021
В США рассказали о штамме COVID, способном обходить защиту антител 05.09.2021
Попова: Может быть бесконечное множество штаммов коронавируса 05.09.2021
В России сделали более 180 млн тестов на коронавирус 04.09.2021
Роспотребнадзор исключил возможность локдауна из-за COVID-19 в России 03.09.2021
Роспотребнадзор отменил самоизоляцию для прибывающих из Великобритании 03.09.2021
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Инфекционист спрогнозировал новый пик заболеваемости COVID-19 в России 03.09.2021
Минздрав рассказал, сколько больных COVID-19 находится в реанимациях 03.09.2021
Глава Роспотребнадзора Попова оценила ситуацию с COVID-19 в регионах 03.09.2021
Ученые выяснили, как вакцинация снижает риск длительного COVID-19 02.09.2021
Вакцинные туры в России могут запустить до конца года 02.09.2021
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РФПИ: Словакия использовала всю имеющуюся вакцину "Спутник V" 31.08.2021
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Эксперт разъяснил, какие обследования нужно пройти переболевшим COVID-19 31.08.2021
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НИИ гриппа завершил доклинические исследования новой вакцины от COVID-19 30.08.2021
Роспотребнадзор предупредил беременных об опасном последствии COVID-19 29.08.2021
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Названы опасные последствия легкой формы коронавируса 26.08.2021
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Публикация о "КовиВаке" выйдет в британском научном журнале через неделю 24.08.2021
Эндокринолог назвала признаки осложнений для щитовидной железы после COVID 24.08.2021
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Ученые нашли антитело, защищающее от всех штаммов коронавируса 23.08.2021
Центр имени Гамалеи создал заготовки вакцины от новых штаммов коронавируса 22.08.2021
Иммунолог объяснил, почему лучше вакцинироваться до сентября 22.08.2021
Эксперты дали разрешение прививать пожилых вакциной "Спутник Лайт" 21.08.2021
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Гинцбург: Аденовирусные вакцины вызывают более сильный иммунитет 20.08.2021
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Инфекционист: У 18% перенесших COVID-19 бессимптомно нет антител 18.08.2021
Эпидемиолог Горелов: При иммунизации 80% населения COVID-19 станет сезонным 18.08.2021
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Мясников предупредил о новом опасном штамме коронавируса 16.08.2021
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Ученые выяснили, что "Спутник V" не влияет на мужскую фертильность 13.08.2021
Инфекционист Тимаков: Ситуация с COVID-19 в РФ стабилизируется к зиме 12.08.2021
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В Роспотребнадзоре рассказали о последствиях при отказе от вакцинации 11.08.2021
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В США сообщили о новом штамме коронавируса с повышенной летальностью 11.08.2021
Гинцбург: За год "Спутник V" подтвердил свою безопасность 11.08.2021
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Заболевших коронавирусом опять стало больше, и регионы вынуждены ужесточать андиковидный режим. При этом вводить полный локдаун никто не собирается. Пока санитарные власти ограничиваются обязательной вакцинацией, QR-кодами, переводом на "удаленку" школьников, студентов, пенсионеров.

- Другого выхода у нас просто нет. Статистика показывает: смертность растет. К сожалению, умирают не только взрослые, но и молодые люди, - объяснил введение дополнительных ограничений президент Татарстана Рустам Минниханов.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Путин призвал увеличить темпы вакцинации от коронавируса

Республика стала еще одним регионом, где появились QR-коды. Теперь без них невозможно с 11 октября попасть в торговые центы, спортивные арены, кинотеатры, выставки. Посетить без сертификата о вакцинации можно только продуктовые магазины, общественный транспорт, банки, аптеки, отделения почты, библиотеки, бани, прачечные и парикмахерские.

Другое ограничение - татарстанцев старше 65 лет, которые не сделали прививку, отправили на самоизоляцию. Об усилении антиковидного режима в республике объявили еще седьмого октября, уже на следующий день в мобильных пунктах выстроились очереди из желающих сделать прививку. Прирост числа вакцинированных за одни сутки составил 10300 человек.

Вынуждены ввести QR-коды и соседней Башкирии, где ситуация с каждым днем ухудшается. Сертификат о вакцинации нужен, чтобы попасть в музеи, концертные залы, дома культуры. Без QR-кода или отрицательного ПЦР-теста не получится даже купить билеты даже на междугородние автобусы. С 18 октября те же ограничение начнут действовать в салонах красоты, фитнесс-клубах, банях, а также в кафе и ресторанах с 50 и более посадочными местами.

Власти регионов просят жителей и бизнес с пониманием относиться к новым ограничительным мерам. Даже если они кому-то приносят неудобства. Например, владельцы пермских фитнесс-клубов заявили, что ужесточение антивковидного режима может привести банкротству. "Количество посетителей уменьшилось больше чем в два раза, - рассказал "РГ" директор одного из клубов. - Нам приходится возвращать деньги". А сами любители спорта вовсе не сетуют. "Потерпим. Главное - безопасность" - говорят они.

Вводить полный локдаун пока никто не собирается

Ради безопасности в регионах закрывают детские игровые площадки в торговых центрах, ограничивают работу кафе и фастфудов (только на вынос), отправляют школьников и студентов на дистанционное обучения. Например, на дистант перевели учащихся самарских школ - с 6 по 10 классы. Пока "домашний" режим ввели на две недели. И его продлят, если эпидемиологическая ситуация станет еще хуже.

Воронежские школы с 12 октября тоже ушли на дистант. Каникулы у ребят наступят раньше обычного и продлятся с 25 октября по 3 ноября. Переходят на удаленный режим и сотрудники организаций, которые занимаются образовательными программами. Работодателям так же перевести на "удаленку" или отправить в оплачиваемый отпуск сотрудников, чьи дети учатся в начальной школе.

Удаленный режим работы теперь вводится в Крыму - для сотрудников старше 65 лет. Причем, эта норма не касается медицинских учреждений. На "дистант" переходят и работники государственных структур и органов местного самоуправления. Стремительный рост числа заболевших вынуждают власти Крыма вводить другие ограничения. Например, до декабря отменяется льготный бесплатный проезд в общественном транспорте для жителей старше 65 лет. Исключение - работники больниц и поликлиник. А с 23 часов до 8:00 полностью запрещены любые коммерческие пассажирские перевозки с использованием моторных лодок, катеров и маломерных судов.

Но самой масштабной мерой становится обязательная вакцинация отдельных категорий жителей. С 11 октября ее ввели еще несколько регионов. Среди них - Приморье, ЕАО, Ростовская область. По словам руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяной Детковской, ежедневно в Приморье выявляются более 200 новых случаев заболевания, при этом темпы вакцинации остаются низкими. И это не позволяет сформировать коллективный иммунитет. Список тех, кто обязан сделать прививку, обширен. Это работники сферы услуг, образования, здравоохранения, соцащиты, транспорта, культуры. Должны вакцинироваться и сотрудники детских игровых комнат, развлекательных центров. Требование об обязательной вакцинации относится и к чиновникам.

Фото: Christopher Furlong/Getty Images
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Власти Челябинской области до последнего откладывали введение таких экстренных мер, разъясняя, что прививка - единственный способ обезопаситься. В итоге решение о вакцинации приняли санитарные врачи - ведь заболеваемость ковидом с начала осени выросла на 30 процентов. Теперь прививка станет "пропуском" для работы в образовательных и медицинских учреждениях, организациях культуры и спорта, банках, МФО и МФЦ, предприятиях сферы услуг, транспорта, ЖКХ и соцзащиты.

- В наших лечебных учреждениях заполнены все койки, и 94 процента госпитализированных - это непривитые граждане. Так что обязательная вакцинация - это своевременная мера, если мы хотим, чтобы обычная жизнь продолжалась без локдаунов и дополнительных ограничений, - прокомментировал решение врачей глава региона Алексей Текслер.

Калининградская область тоже решилась на обязательную вакцинацию. Кроме чиновников, работников торговли, общепита прививку обязаны сделать работники жилищно-коммунальной, туристической и строительной сфер, частных охранных предприятий, детских развлекательных учреждений, курьеры, перевозчики, специалисты по дезинфекции, организаторы массовых спортивных мероприятий. О важности вакцинации говорит статистика. Как отмечает завотделением анестезиологии и реанимации Центральной городской клинической больницы Марина Ткачева, более 90 процентов госпитализированных пациентов ковидных стационаров - непривитые люди.

- Спрашиваю 66-летнего пациента, почему не прививались, - рассказывает Марина Ткачева. - Отвечает: "Не хотел". А сейчас у него легкие поражены на 80 процентов, и он находится на кислороде…

Остается сложной ситуация с ковидом в Москве. "Вирус снова перешел в наступление", - написал в своем телеграмм-канале главный врач больницы N 40 Денис Проценко. Рассказывая, что происходит в клинике, первой в стране встретившей пандемию, он сообщает: "Больница в Коммунарке стремительно наполняется пациентами с COVID-19, непростая ситуация в реанимационных отделениях - большое количество больных". Подтверждают эти выводы и данные оперативного штаба по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом: за последние две недели заболеваемость в Москве выросла в полтора раза

По мнению Дениса Проценко при той непредсказуемости в поведении опасного вируса, которую наблюдает сейчас мир, единственный выход в борьбе с ним - это ранняя диагностика заболевания, которая может помочь оперативно прервать цепочки заражений. Именно на это делают ставку и столичные власти. С 1 октября в городе был введен новый алгоритм ведения больных с ОРВИ. Чтобы не пропустить под его маской коронавирус, всем таким пациентам сейчас делается экспресс-тест. А начиная с этой недели, его бесплатно может сделать и каждый желающий.

Свободное тестирование организовано в 10 флагманских центрах "Мои документы" и крупных торговых центрах. "Каждый из этих пунктов может протестировать порядка 200 человек, а все вместе - 4 тысячи горожан в сутки, в месяц до миллиона", - рассказали "РГ" в пресс- службе департамента здравоохранения Москвы.

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При необходимости число пунктов экспресс-тестирования город готов увеличить вдвое. "В условиях пандемии очень важно вовремя выявлять заболевание, чтобы своевременно начать лечение и снизить возможность тяжелого течения, - объяснила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - Это так же позволит выявлять случаи бессимптомного течения коронавируса".

В мэрии надеются, что с помощью экспресс-теста можно мягко и в то же время эффективно остановить распространение COVID-19. В свою очередь это позволит отложить или вовсе избежать ввода жестких ограничений вроде закрытия общественных пространств, то есть не лишать горожан привычного образа жизни и в то же время не наносить вреда экономике столицы.

Между тем

Во властных структурах продолжают обсуждать, как побудить население к более активной вакцинации. По законодательству после внесения вакцинации против коронавируса в Национальный календарь профилактических прививок решения о введении обязательных прививок в группах риска принимают главные государственные санитарные врачи регионов совместно с губернаторами, и почти повсеместно сейчас ужесточают ограничительные меры, надеясь, что удастся избежать тотального локдауна.

При этом раздается все больше голосов в пользу проведения обязательных прививок против COVID-19. Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев предложил ввести штрафные санкции за отказ от вакцинации, особенно для граждан группы высокого риска. "Считаю, можно обсуждать какие-то не только мягкие разрешительные меры вроде QR-кодов, но и прямые штрафные санкции за уклонение от вакцинации, по крайней мере, для тех групп населения, где риск очень высокий", - сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва". Он назвал сумму в 5 тыс. руб. "адекватной", если учесть, что лечение одного больного в COVID-стационаре обходится в 200 тыс. руб., а с учетом косвенного ущерба - ближе к 500 тыс. руб., считает эксперт.

Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков откомментировал предложение ввести штрафы и жесткие меры. Он пояснил, что регионы действуют, принимая решения об ограничениях, в зависимости от резервного количества койко-мест в стационарах. При этом во многих регионах больницы переполнены, количество резервных коек стремительно сокращается, потому что заболевает больше людей, чем выздоравливает. "Главная задача - идти посередине между задачей разрыва эпидемиологических цепочек и предотвращения увеличения количества заболевших и обеспечением условий, чтобы экономика могла дальше работать и люди могли зарабатывать деньги", - заключил Песков.

"Сделано главное - для граждан созданы все условия, чтобы они спасали свою жизнь, делая прививки", - сказал он, признав, что "уровень вакцинации у нас непозволимо маленький. Отсюда такая большая смертность". Песков подчеркнул: "Пандемия не уходит, возвращается новыми волнами, более агрессивными штаммами, которые более вирулентны. Это представляет большую опасность. Единственное, что сохраняет жизни - это прививка".

Подготовила Ирина Невинная

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