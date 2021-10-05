Новый прибор для уничтожения коронавируса начали выпускать в России

В России налажено промышленное производство нового инновационного медицинского аппарата "ТОР", способного воздействовать на вирус SARS-CoV-2 в носоглотке. Об этом "Российской газете" сообщили в Минпромторге.

Там уточнили, что 23 сентября нынешнего года Росздравнадзором выдано регистрационное удостоверение на медицинское изделие - аппарат неинвазивного электромагнитного воздействия "ТОР". Прибор может применяться в медицинских учреждениях, на социальных и промышленных объектах, на открытом воздухе, практически в любых погодных условиях. Он удобен в обслуживании. Угол конуса испускаемого луча в 90 градусов в городских условиях эффективен на расстоянии до 230 метров.

Принцип работы "ТОР" заключается в электромагнитном неинвазивном воздействии, которое лежит в научно-технической основе аппарата. Проще говоря, аппарат безопасен для людей, но способен уничтожать коронавирус.

Фото: Пресс-служба Минпромторга

"По итогам тщательной технической и клинической экспертиз специалисты в сфере здравоохранения пришли к выводам о безопасности и эффективности оборудования, разработанного научным центром концерна "Гранит", - уточнили в Минпромторге.

С ноября 2020 года аппарат "ТОР" был разрешен Роспотребнадзором к применению как "прибор для очистки воздуха", прошел и процедуру сертификации ЕврАзЭс. На сегодняшний момент у разработчика собрана значительная по объему и репрезентативности статистика, демонстрирующая и профилактический, и терапевтический эффекты от предложенного метода.