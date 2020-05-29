В Петербурге с 1 июня начнут смягчать режим ограничений

В Петербурге приступили к поэтапному смягчению карантинного режима, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции. Кафе и фитнес-клубы пока не откроют, но по улицам скоро можно будет ходить без маски и перчаток.

Новый порядок прописан в постановлении Смольного. Так, для граждан старше 65 лет с 1 июня отменяется режим самоизоляции, однако им рекомендовано все же по возможности реже покидать квартиры. То есть при необходимости они могут даже выйти на работу. Причем для всех категорий - обучающихся, пенсионеров, а также лиц, достигших возраста 60 (для мужчин) и 55 (для женщин) лет - восстанавливается действие льготных и бесплатных проездных билетов. Правда, в общественном транспорте, а также на объектах торговли и предоставления услуг ношение средств индивидуальной защиты обязательно.

В государственных детских садах увеличат количество дежурных групп, а негосударственным фактически разрешено вернуться к прежнему режиму работы. В группе должно одновременно находиться не более 12 воспитанников, но в частных садиках, как правило, столько и не бывает.

- Большинство мер, направленных на борьбу с распространением в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции, продлеваются по 14 июня, - уточнили в Смольном.