Перенесших COVID-19 в легкой форме предупредили об опасном последствии

Новости

На Сахалине выявили загрязнение воздуха из-за пожаров в Якутии 04:46
Израиль нанес удар по военному аэродрому в Сирии 04:45
Пушков высказался о будущем транзита российского газа через Украину 04:35
"Вектор": Вакцинация - серьезное оружие против новых штаммов COVID-19 03:52
НАСА: Марсоход Perseverance возьмет образцы грунта в ближайшие недели 03:44
Помогавшим США жителям Афганистана выдали 2,5 тысячи американских виз 03:31
Более трех тысяч человек эвакуируют из-за лесных пожаров в Канаде 03:10
Посол РФ назвал враждебной тональность соглашения США и Германии по "СП-2" 02:30
Вильфанд: Жара вернется в Москву на следующей неделе 02:05
В МИД ФРГ назвали конструктивными договоренности с США 01:50
Вильфанд спрогнозировал опасную погоду в ряде регионов России 01:02
В Швеции заключенные отпустили захваченных ранее заложников 00:44
Три человека погибли в Сирии при атаке беспилотников США 00:23
Директор НАСА поздравил "Роскосмос" с успешным запуском модуля "Наука" 00:20
Зеленский подписал закон о коренных народах Украины 21.07.2021
Ливерпуль лишен статуса всемирного наследия ЮНЕСКО 21.07.2021
Песков ответил на вопрос о планах Путина обсудить тему газа с Зеленским 21.07.2021
Продолжительность жизни нацменьшинств в США сократилась на три года 21.07.2021
Завербованный ФБР в 14 лет бывший информатор подал иск на 100 млн долларов 21.07.2021
В Вооруженных силах около двух тысяч военнослужащих с коронавирусом 21.07.2021
Минфин: Регионы получат 500 млрд рублей на инфраструктуру 21.07.2021
Захарова: Киев незаметно взрастил на неонацизме и псевдоистории целое поколение 21.07.2021
Тульскую пенсионерку нашли в лесу живой через шесть дней 21.07.2021
Лукашенко рассказал, кто стоит за провокациями против Беларуси 21.07.2021
Еще пять автомобилей разыграли среди привившихся от COVID-19 москвичей 21.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
22.07.2021 04:07
Рубрика: Общество

Перенесших COVID-19 в легкой форме предупредили об опасном последствии

Текст: Оксана Грибанова

Одно из последствий попадания коронавируса в организм - преждевременное старение. Причем это может коснуться как перенесших болезнь в тяжелой форме, так и тех, кто переболел легко.

Фото: iStock
Инфекционист предупредил о важном противопоказании к вакцинации

"Инфекция, попадая в организм человека, может вызвать не только тромбоз легких, но и запустить другие нежелательные процессы, например, преждевременное старение", - отметил невролог Эркин Шамсиев, уточнив, что объяснить такое последствие можно двумя причинами.

Во-первых, пагубным влиянием болезни на нервную систему: у человека появляются фобии, страхи, развивается стресс. Во-вторых, преждевременное старение связано и с "естественным влиянием вируса на организм".

По словам Эркина Шамсиева, поражение легких при инфекции провоцирует нарушение газообмена, что пагубно влияет и на процесс доставки кислорода к мозгу. Одно из последствий этого - потеря обоняния, которую часто связывают с легким течением инфекции.

"За обоняние у нас отвечает обонятельный нерв, первый черепно-мозговой нерв, ядра которого находятся в головном мозге", - напомнил врач.

Специалист посоветовал перенесшим коронавирирус в любой форме укреплять иммунитет всеми доступными способами. Первым делом отказаться от сигарет и алкоголя и больше гулять на свежем воздухе. А также заниматься плаванием, фитнесом, хорошо и разнообразно питаться.

"Коррекция ослабленного иммунитета позволит предотвратить процесс, ведущий к преждевременному старению", - заключил невролог в беседе с РИА Новости.

Наука Общество Здоровье

Главное сегодня

Песков ответил на вопрос о планах Путина обсудить тему газа с Зеленским
Посол РФ назвал враждебной тональность соглашения США и Германии по "СП-2"
Суд арестовал начальника Госавтоинспекции Ставрополья на два месяца
Директор НАСА поздравил "Роскосмос" с успешным запуском модуля "Наука"
Вильфанд: Жара вернется в Москву на следующей неделе
Как и чему будут учиться школьники с 1 сентября 2022 года
Как понимать результаты тестирования на антитела