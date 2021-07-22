Перенесших COVID-19 в легкой форме предупредили об опасном последствии

Одно из последствий попадания коронавируса в организм - преждевременное старение. Причем это может коснуться как перенесших болезнь в тяжелой форме, так и тех, кто переболел легко.

"Инфекция, попадая в организм человека, может вызвать не только тромбоз легких, но и запустить другие нежелательные процессы, например, преждевременное старение", - отметил невролог Эркин Шамсиев, уточнив, что объяснить такое последствие можно двумя причинами.

Во-первых, пагубным влиянием болезни на нервную систему: у человека появляются фобии, страхи, развивается стресс. Во-вторых, преждевременное старение связано и с "естественным влиянием вируса на организм".

По словам Эркина Шамсиева, поражение легких при инфекции провоцирует нарушение газообмена, что пагубно влияет и на процесс доставки кислорода к мозгу. Одно из последствий этого - потеря обоняния, которую часто связывают с легким течением инфекции.

"За обоняние у нас отвечает обонятельный нерв, первый черепно-мозговой нерв, ядра которого находятся в головном мозге", - напомнил врач.

Специалист посоветовал перенесшим коронавирирус в любой форме укреплять иммунитет всеми доступными способами. Первым делом отказаться от сигарет и алкоголя и больше гулять на свежем воздухе. А также заниматься плаванием, фитнесом, хорошо и разнообразно питаться.

"Коррекция ослабленного иммунитета позволит предотвратить процесс, ведущий к преждевременному старению", - заключил невролог в беседе с РИА Новости.