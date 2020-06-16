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16.06.2020 21:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Время есть

Кафе и рестораны в Москве открыли летние веранды
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Неделя № 131(8185)
Больше никаких блюд навынос и поиска местечка, где можно было бы перекусить. Во вторник в Москве открылись долгожданные летние веранды. Около трех тысяч кафе и ресторанов выставили на улицу столики, скамейки и зонтики, под которыми можно уютно и вкусно посидеть с друзьями или семьей. На этой неделе обедаем, ужинаем и пьем кофе на свежем воздухе, а еще через неделю, 23 июня, ресторанам разрешат обслуживать посетителей и в залах, а это значит, что откроются все 15 тысяч столичных кафе и баров, которые весной прикрыл ковид.
Мебель в кафешках должна быть из материала, который можно продезинфицировать. Либо же иметь одноразовые чехлы-накидки. Фото: gettyimages.com Мебель в кафешках должна быть из материала, который можно продезинфицировать. Либо же иметь одноразовые чехлы-накидки. Фото: gettyimages.com
Мебель в кафешках должна быть из материала, который можно продезинфицировать. Либо же иметь одноразовые чехлы-накидки. Фото: gettyimages.com

Ужин на траве

Ежегодно количество открытых веранд в городе увеличивается примерно на 5-10 процентов, и обычно уже в начале апреля они начинают приносить рестораторам выручку, процентов на 20 превышающую их обычный доход. В этом году коронавирус сдвинул летний ресторанный сезон на два с половиной месяца, что, впрочем, лишь усилило радость горожан, когда веранды наконец открылись. Появились уютные мини-садики на Тверской, Петровке, Большой Дмитровке и ее переулках. На Можайском шоссе, 34 постелили деревянные полы, сделали яркое ограждение и широкий навес, который защитит гостей от дождя. На Долгоруковской,19 веранду украшают цветы в вазонах, здесь отказались от стульев и поставили скамейки в разных углах - так проще соблюдать социальную дистанцию. В отдаленных от центра районах можно встретить настоящие итальянские дворики. Открылись и кафешки на крышах - с панорамным видом на город.

Собянин открыл сезон летних веранд ресторанов и кафе

"Мы открываем порядка 40 летних кафе. В них будет гораздо меньше посадочных мест, по-другому не обеспечить полутораметровую социальную дистанцию", - рассказал ресторатор Аркадий Новиков. По его словам, веранды станут заметно просторнее и принять смогут в два раза меньше людей. Именно поэтому заведения, расположенные в узких столичных переулках, не стали разворачивать летние посадочные места. Они предпочли дождаться официального открытия 23 июня, ведь из-за четырех-пяти гостей, которые по новым санитарным правилам смогут разместиться на улице, им открываться невыгодно. "Из шести ресторанов, где есть летние веранды, мы открываем всего три. Остальные слишком малы, чтобы быть рентабельными", - рассказал еще один московский ресторатор Сергей Миронов.

Дресс-код: маски и перчатки

В такую жаркую погоду поужинать на открытом воздухе - одно удовольствие. Но сейчас оно доступно только при соблюдении определенных правил. После приветствия гостей администраторы веранд измеряют им температуру. Посетителям с насморком, кашлем и другими проявлениями ОРВИ вход будет закрыт. "Сотрудники кафе и ресторанов встречают гостей в масках, интересуются их самочувствием. Посетители летних веранд также используют маски и перчатки - без них не пустят. Но за столом все можно снять", - рассказал "РГ" президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Согласно требованиям Роспотребнадзора, каждые два часа на веранде должна проводиться уборка и дезинфекция. И, конечно, обязательна полутораметровая социальная дистанция, поэтому столиков на улице везде будет меньше обычного. На входе и в туалетах можно воспользоваться санитайзерами или салфетками с антисептиками. В помещениях установлены обеззараживатели воздуха. Каждый работник кафе будет проходить ежедневный "фильтр": измерение температуры и опрос о контактах с заболевшими. Администраторов, поваров или официантов с признаками ОРВИ к работе не допустят. А еще в каждом ресторане теперь имеется пятидневный запас масок и перчаток.

Не удивляйтесь, если перед вами пролетит дрон - роботы по всему городу будут отслеживать нарушения размещения веранд у кафе

Существуют новые требования и к мебели в кафешках. Она должна быть выполнена из материала, который можно продезинфицировать. Либо же иметь одноразовые чехлы-накидки, которые меняются после каждого посетителя. Уютные и теплые пледы, кстати, можно выдавать только при условии, что их тоже будут стирать после каждого гостя. На столиках рядом с салфетницей теперь стоят антисептики. А меню должно быть одноразовым или же ламинированным, которое можно мыть. Кстати, некоторые кафешки пошли дальше и предлагают гостям максимально безопасное цифровое меню по QR-коду. Сканируешь код и изучаешь ассортимент на своем телефоне. При желании можно даже попросить подать заказ в одноразовой посуде.

Фото: Александр Зеликов/ТАСС
Врач оценил шансы заболеть коронавирусом после открытия летних веранд

Уже решили собраться на летней веранде большой компанией? Тогда нужно знать, что отметить юбилей, свадьбу или встречу выпускников пока не получится - все массовые мероприятия под запретом. Также нельзя использовать детские, игровые, танцевальные зоны, буфеты и салат-бары. Еще запрещается на террасах курить кальяны.

Я поведу тебя в "Депо"

Одна из самых больших веранд открылась в "Депо". Здесь на площади в 1000 квадратов на безопасном расстоянии друг от друга смогут разместиться 400 человек. На свежем воздухе и в окружении полутора тысяч растений можно перекусить в 75 корнерах и 10 ресторанах, расположенных на территории "Депо". А вокруг будет свежо и зелено - для этого в гастроквартале было высажено более 1500 растений.

Позагорать на крыше можно на веранде бара с видом на "Аптекарский огород" на проспекте Мира. Большие навесы, шезлонги, качели... Здесь можно организовать настоящий пикник для всей семьи с корзинами мяса или рыбными деликатесами.

Прежде чем отправиться в ресторан, лучше забронировать столик. На некоторые веранды - например, у ресторана на Центральном рынке - сегодня попасть можно только по предварительной записи - столики разлетаются мгновенно.

Из приятного - практически все рестораны обещают гостям специальные предложения с демократичными ценами. Все-таки у рестораторов пока нет понимания, готовы ли люди вернуться к прежнему образу жизни и снова начать активно ходить в заведения общепита.

Фото: iStock
Нужно ли будет посетителям кафе носить маски

"По данным наших опросов, сегодня только четыре из десяти москвичей не изменили привычного образа жизни. То есть в кафе и рестораны после открытия придут менее половины посетителей. Многие еще боятся заразиться, а у кого-то изменилась финансовая ситуация", - добавил Игорь Бухаров.

К слову, не стоит удивляться, если перед вами пролетит дрон - роботы по всему городу будут отслеживать нарушения размещения веранд у кафе. Они также будут контролировать соблюдения дистанции при установке столиков на террасах. В пресс-службе Комплекса экономической политики уточнили: дроны и камеры не предназначены для выявления нарушений масочно-перчаточного режима.

Кстати

Нарушать себе дороже

Правила по размещению сезонных веранд в Москве не меняются уже на протяжении пяти лет. В этом году они распространились и на присоединенные территории ТиНАО. За соблюдением правил следит Госинспекция по недвижимости. Нарушителей ждет штраф. К примеру, за превышение площади летней веранды или несоблюдение места ее размещения должностные лица заплатят 30 тысяч, а юрлица - 150 тысяч рублей. Если же терраса вышла на тротуар или проезжую часть дороги, юридических лиц оштрафуют уже на 300 тысяч.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Ангелина Зеленькова
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