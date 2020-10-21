Вакцина от COVID-19 может быть неэффективна для определенных категорий людей

Вакцина от коронавируса может не сработать у людей с иммунодефицитом. Это связано с плохой выработкой у них антител. Об этом рассказал вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Люди отличаются по способности вырабатывать антитела, но выделить их четко на группы довольно сложно. Это зависит не от состояния здоровья, а от особенностей организма, о которых никто не знает", - цитирует эксперта URA.RU

Ранее глава НИЦ Александр Гинцбург назвал людей, у которых также возникают трудности с выработкой антител к коронавирусной инфекции. Хуже всего они вырабатываются у лиц старше 70 лет, а также у тех, кто находится в постоянном стрессе или злоупотребляет алкоголем.

Ученый также он обозначил сроки, после которых привитый от вируса SARS-CoV-2 человек может отказаться от маски. Через три недели с момента вакцинации необходимо проверить уровень протективных антител. Если он высок, то защитную маску можно не носить, а вот если этот уровень мал, то маски лучше не отказываться, считает микробиолог. На данный момент в России зарегистрировано две вакцины против коронавирусной инфекции: "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Первый препарат создан Центром им. Гамалеи, второй - центром "Вектор".