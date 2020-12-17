Путин: Решение об открытии границ примут врачи

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции подчеркнул, что разрешение на открытие границ и возобновление международного туризма должны дать врачи. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста из Петербурга Кирилла Смирнова.

Глава государства отметил, что понимает сложную ситуацию в туристической отрасли, в том числе в Санкт-Петербурге как крупном туристическом центре. От ограничений страдают в том числе авиаперевозчики. Однако сложная эпидемическая ситуация и запрет на посещение других стран - хороший стимул для развития внутреннего туризма.

- У нас летают за границу 32 миллиона человек, они оставляют там 35 миллиардов долларов, - сказал Владимир Путин. - Если эти потоки перенаправить в Петербург, будет здорово.

Президент также поздравил Северную столицу с победой в международном конкурсе лучших туристических направлений World Travel Awards - 2020, которую считают "туристическим Оскаром".

- Мы все любим Петербург, поздравляю с заслуженной победой, - сказал глава государства. - Современный Петербург активно развивается, создаются новые среды, строится инфраструктура и новые красивые объекта, такие как "Газпром арена", Петербург принимает соревнования самого высокого уровня. Однако сегодня заполняемость коек больными с коронавирусной инфекцией в среднем по стране 85 процентов, а в Петербурге больше. Поэтому решение об открытии границ примут врачи.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.